Vorwürfe gegen BR: Kritik an Abfindung für Ex-Kultur-Direktor

Seit Wochen steht der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) wegen Verfehlungen der Senderspitze in den Schlagzeilen. Die Intendantin Patrizia Schlesinger ist fristlos gekündigt. Gegen sie wird wegen Untreue und Vorteilsnahme ermittelt. Auch der BR steht erneut in der Kritik. Hier geht es um die Abfindung des Kultur-Direktors Reinhard Scolik.

Abfindung für Kultur-Direktor in der Kritik

Scolik war zum Ende des Jahres 2021 aus dem BR ausgeschieden. Nur zehn Monaten nach Beginn seiner zweiten Amtszeit am ersten März 2021. Nur einen Monat zuvor war Katja Wildermuth als Intendantin des BR angetreten. Scoliks Vertrag war noch auf Vorschlag von Wildermuths Vorgänger, Ulrich Wilhelm, vom Rundfunkrat verlängert worden.

Schon Ende letzten Jahres hatte der Münchner Merkur über diese Umstände der Trennung berichtet und über eine hohe sechsstellige Abfindung für den ehemaligen Kultur-Direktor Scolik spekuliert.

"Stillschweigen vereinbart"

Diesen Bericht haben nun andere Medien erneut aufgegriffen und die Frage aufgeworfen, ob hier nicht Geld verschwendet wird. Sowohl die Geschäftsleitung des BR wie auch der Verwaltungsrat wollten sich gegenüber BR24 zu dem Vorgang nicht inhaltlich äußern. Grund dafür sei "das Stillschweigen", das mit Scolik über die Vertragsauflösung vereinbart wurde. Daher, so ein BR-Sprecher, wolle man sich weder zu den Gründen des Ausscheidens noch zu Details der Vereinbarung äußern. Nur so viel: "Herr Dr. Scolik hat den BR in gegenseitigem Einvernehmen verlassen".

"Arbeitsrechtlich korrekt"

Auch die Verwaltungsratsvorsitzende des BR, die CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner, verweist auf die Verschwiegenheitsklausel. Sie könne sich allerdings vorstellen, dies künftig anders zu handhaben. Aigner betont auch, dass die Vertragsauflösung arbeitsrechtlich korrekt vollzogen worden sei. Daher würde sie in diesem Zusammenhang auch nicht von Verschwendung sprechen.

Dienstwagen und Nebentätigkeit

Zuvor war die technische Direktorin des BR, Birgit Spanner-Ulmer, in die Kritik geraten. Zum einen wurde ihr vorgeworfen, zwei Dienstwagen mit zwei Fahrern zu nutzen. Außerdem war bekannt geworden, dass sie eine mit rund 68.000 Euro vergütete Nebentätigkeit als Aufsichtsrätin der Salzgitter AG ausübt. BR-Intendantin Katja Wildermuth verwies in beiden Fällen darauf, dass sich die Technik-Direktorin vertragskonform verhalte.