Vorweihnachtszeit in der Hostienbäckerei im Kloster Rödelmaier

Das Hostienbacken hat Tradition im Karmelitinnenkloster in Rödelmaier im Landkreis Rhön-Grabfeld. Doch Corona hat den Schwestern einen Strich durch die Klosterrechnung gemacht. Die dort lebenden Schwestern beklagen, dass sie wegen der Corona-Pandemie nicht mehr so viel zu tun haben wie in den Jahren vor der Pandemie. Das macht ihnen auch etwas Sorge, gerade jetzt vor Weihnachten.

Schwester: "Vor Corona waren es zwei Millionen Hostien"

Die Leiterin des Klosters Schwester Ancilla ist zusammen mit Schwester Theresa Benedikta seit Jahren ein eingespieltes Team in der Hostienbäckerei. Am Backautomaten werden die Millimeter dünnen Hostien gebacken, an der Stanzmaschine werden die Hostien für den Verkauf in Form gebracht. Die Zutaten sind immer dieselben: Wasser und Mehl. Vor der Pandemie war mehr Betrieb in der Hostienbäckerei, sagt Schwester Benedikta: "Vor Corona waren es zwei Millionen Hostien, jetzt ist es die Hälfte". Sie könne gut nachvollziehen, dass momentan wegen der Corona-Pandemie kleinere Betriebe um ihre Existenz kämpfen. Schwester Ancilla ergänzt, dass sie als Leiterin schon schauen müsse, wie das Kloster die fehlenden Einnahmen verschmerzen könne. Bis jetzt ging es, da das Kloster neben Geldspenden auch Lebensmittel geschenkt bekomme.

Priesterhostien werden noch gebraucht wie vor Corona

Einmal die Woche wird gebacken, momentan sind es 45.000 Hostien am Tag. Früher waren es 80.000 und mehr. Hauptsächlich gefragt sind derzeit die sogenannten Priesterhostien. Sie haben einen Durchmesser von 62 Millimetern, als Schmuck sind ein Kreuz und das Jesusmonogramm "IHS" eingeprägt. Die Priester brauchen diese besonderen Hostien für die Heilige Kommunion, ganz egal ob in Corona-Zeiten viele oder wenige Gläubige zur Kommunion gehen, so Schwester Theresa Benedikta. Und das sind wohl weit weniger als vor Corona.

Hostien werden sogar bis Dänemark verschickt

Hauptsächlich beliefern die Schwestern die Diözesen Fulda und Würzburg, aber auch Kunden im Erzbistum Bamberg und neuerdings auch München. Das kleine Kloster hat sogar Kunden in Dänemark, eine Gemeinde in der Stadt Arhus an der Ostküste der Halbinsel Jütland.

Seit über 50 Jahren gibt es die Hostienbäckerei in Rödelmaier

Seit über 50 Jahren werden in Rödelmaier schon Hostien gebacken. 1968 haben die Schwestern das Inventar und den Kundenstamm einer Hostienbäckerei in Fulda übernommen. 1975 wurden die handbetriebenen Backeisen durch einen Backautomaten ersetzt. "Er ist einer der ältesten Backautomaten in Deutschland", erklärt Schwester Theresa Benedikta. In der Maschine drehen sich zwölf viereckige Backeisen. Sie steht bis heute in der Hostienbäckerei.

Die Schwestern sind zuversichtlich

Das zweite Standbein ist die Produktion von Kerzen in der klostereigenen Kerzenwerkstatt. Hier hoffen die Schwestern durch eine über die Jahre gut aufgebaute Mund-zu-Mund Propaganda weiterhin auf gute Verkäufe. Die Schwestern finden es schade, wenn die Leute die Gottesdienste wegen der Corona-Lage meiden.