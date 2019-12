Vorweihnachtliche Mainfrankentour in die Rhön

Der Frühling wurde in einer Hammelburger Gärtnerei begrüßt, der Sommer in Miltenberg am heißen Untermain, der Herbst im Winzerdorf Nordheim an der Mainschleife und der Winter jetzt in der Rhön - dort, wo die Schneewahrscheinlichkeit noch am größten ist.

Ab 11 Uhr Programm an der Thüringer Hütte

Die Bayern 1 Moderatoren Irina Hanft, Susanne Günther, Nadine Hauk, Jürgen Gläser und Eberhard Schellenberger begrüßen die Gäste um 11 Uhr. Das Schullandheim Thüringer Hütte hat als Träger die Diözese Würzburg und stellt ökologisches Leben in den Mittelpunkt. Für Schulklassen und andere Gruppen gibt es ein Energie- und Wasserhaus für Experimente und Forschung und wer will, kann sogar in einem Erdhaus wohnen und schlafen. In der Mitte des Geländes gibt es einen Backofen, der zum Tourtag auch angeheizt werden soll.

Rhöner Winter und Klimawandel

Um 12.05 Uhr geht das Bayern 1 Mittagsmagazin live auf Sendung. Neben dem Schullandheim und seinem Angebot geht es dann auch um den wegen des Klimawandels gefährdeten Wintersport in der Rhön und um weitere touristische Ausflugstipps für die Feiertage, wie zum Beispiel den beliebten Franziskusweg, der gleich neben dem Sendeort beginnt. Nach der Mittagssendung gibt es Führungen durch die verschiedenen Häuser des Schullandheims.

So erreichen Sie uns

Die Thüringer Hütte ist über Bischofsheim und die Hochrhönstraße zu erreichen (wenn nicht wegen Schnee gesperrt) oder über Oberelsbach und Urspringen.