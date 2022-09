Vorwand "Hausnotruf": Telefon-Betrüger wollen Senioren abzocken

Der "Hausnotruf" ist kostenpflichtiger Service des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), der Menschen Sicherheit geben soll. Wer ihn bucht, kann als alter oder behinderter Mensch auf Knopfdruck Hilfe rufen.

Das Vertrauen und die Bekanntheit dieses Dienstes nutzen nun jedoch offenbar Betrüger aus, wie das BRK in Kitzingen mitteilt: Anrufer geben sich als Mitarbeitende des "BRK Hausnotrufs" aus und fragen sensible Daten wie Kontonummern ab, mit Verweis auf den Hausnotruf. In der vergangenen Woche sind laut BRK Kitzingen mehrere Senioren von diesen angeblichen Mitarbeitenden angerufen worden.

Keine Daten am Telefon teilen

Schützen kann man sich – wie so oft – mit möglichst viel Skepsis. Ganz grundsätzlich sollte man, wie etwa Polizei und Verbraucherschützer raten, schlicht nie Kontodaten oder ähnliches am Telefon oder auch per Mail an Unbekannte weitergeben und im Zweifel einfach auflegen, wenn Druck aufgebaut wird. Und das sollte man Kindern und Senioren immer wieder klarmachen.

Im Falle des Roten Kreuzes gilt, dass das BRK durchaus telefonisch auf Kunden zugeht, aber niemals telefonisch persönliche Daten abfragen würde. Das geschehe nur persönlich oder schriftlich. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Die bisherigen Anrufe wurden offenbar über Handynummern ausgeführt.