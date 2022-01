Vorverkauf für Brechtfestival in Augsburg gestartet

Die Festivalleiter Jürgen Kuttner und Tom Kühnel haben Künstler aus allen Teilen der Welt gebeten, sich für das Augsburger Brechtfestival mit eher unbekannten Texten und Fragmenten von Brecht auseinanderzusetzen und ihre Ergebnisse per Livestream vorzustellen.

Festival-Motto knüpft an Brechts Leben im Exil an

Brecht wurde 1898 in Augsburg geboren und lebte dort bis 1917. Später verbrachte er viele Jahre im Exil im Ausland. Das Festival will deshalb unter dem Motto "Worldwide Brecht" einen Bogen in die ganze Welt schlagen: So ist etwa eine afghanische Frauentheatergruppe angefragt, chinesische Theaterstudierende thematisieren Brechts Wirkung im Reich der Mitte, israelische Künstler sind eingeladen, ebenso wie der togolesische Regisseur Ramses Alfa oder die belarussische Theatergruppe Kupalaucy. Auch die bildende Kunst soll vertreten sein: Im Textil- und Industriemuseum soll ein 40 Meter langes Wandbild der New Yorker Künstlerin Zoe Beloff entstehen. Das "tim" wird heuer auch Ort der Festivalzentrale sein, mit einer Bühne und Livestreams aus aller Welt und einer Bar für persönliche Gespräche, wenn auch unter Corona-Bedingungen. Der Kartenvorverkauf für das Festival läuft.

Corinna Harfouch und Gitte Haenning in Augsburg

Corinna Harfouch liest im "tim" Gedichte von Charles Baudelaire, Nazim Hikmet, Percy Bysshe Shelley und anderen in der Übersetzung von Brecht. Die dänische Sängerin Gitte Haenning trifft für die Darbietung der Brecht-Eisler-Kantate "Die Mutter" auf den Schulchor des Gymnasiums bei Sankt Stephan. Aus dem Kongress am Park senden Mascha Qrella und Kid Be Kid ein musikalisches Zeichen gegen weltweiten Stillstand.

Corona-bedingte Änderungen des Festivalprogramms möglich

Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger spricht von einem hervorragenden Programm, das "unter enorm schwierigen Bedingungen" zustande gekommen sei. Er zitiert dazu einen Satz des gerade verstorbenen bayerischen Regisseurs Herbert Achternbusch: "Kunst kommt nicht (…) von Können, sondern von Kontern." Angesichts der Corona-Bedingungen sei es schwer gewesen, das Festival aufzustellen. Aufgrund der Pandemielage sind noch Programmänderungen denkbar, die Besucher werden gebeten, sich tagesaktuell unter brechtfestival.de zu informieren. Für die Veranstaltungen per Livestream gibt es einen eigenen digitalen Festivalpass.

Letztes Brechtfestival unter der Leitung von Jürgen Kuttner und Tom Kühnel

Für Jürgen Kuttner und Tom Kühnel ist es das dritte und letzte Jahr der künstlerischen Leitung des Augsburger Brechtfestivals. Für die kommenden drei Jahre ab 2023 soll dann der Dramaturg Julian Warner verantwortlich zeichnen. Bei der Umsetzung von digitalen Formaten wird das Brechtfestival vom Förderprogramm "dive in. Programm für digitale Interaktionen" unterstützt, das die Kulturstiftung des Bundes für Kulturinstitutionen aufgelegt hat. Die Mittel aus der zweiten Förderrunde von "dive in" ermöglichen es nach Angaben der Stadt, "den mit dem Brechtfestival als Reaktion auf die Einschränkungen der Pandemie eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und auch perspektivisch neue, digitale Zugänge zu Brechts Werk und Persönlichkeit zu konzipieren und umzusetzen."