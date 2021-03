Vorstellung des Masterplan-Entwurfs zu Center Parcs

In drei Veranstaltungen soll am Dienstag (16.3.20219 über die ersten Pläne für das geplante Feriendorf am Brombachsee informiert werden: Direkt am Morgen hat Landrat Manuel Westphal (CSU) zur Verbandssitzung des Zweckverbandes Brombachsee in Gunzenhausen eingeladen, am Nachmittag zu einer außerplanmäßigen Kreistagssitzung und am Abend wird der Gemeinderat in Pfofeld (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) informiert.

Masterplan und Umweltgutachten

Die Projektverantwortlichen des Feriendorfbetreibers werden bei der jeweiligen Veranstaltung zusammen mit den Planern und Gutachtern auf die bauliche Nutzung der ehemaligen Munitionsanstalt in Langlau eingehen, wo Center Parcs entstehen soll. Außerdem sollen erste Ergebnisse aus den Umweltstudien zu vorhandenen Altlasten, Kontaminierungen, aber auch zum aktuellen Zustand von Flora und Fauna auf dem Areal vorgestellt werden.

Geteilte Meinungen zu Center Parcs-Plänen

Dass am Brombachsee ein Feriendorf des niederländischen Betreibers Center Parcs entstehen soll, stößt auf geteilte Meinungen in der Region. Während Tourismusvertreter den Mehrwert für die Region befürworten und hoffen, dass damit die Bekanntheit und Wirtschaftlichkeit der Region gestärkt wird, befürchten einige Anwohner und Naturschützer große Nachteile durch einen erhöhten Besucheransturm für die Region.

Finanzielle Probleme von Mutterkonzern

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der französische Mutterkonzern von Center Parcs, Pierre & Vacances, in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Die Pläne, ein Feriendorf am Brombachsee zu eröffnen, seien dadurch aber nicht gefährdet, gab in diesem Zusammenhang Landrat Manuel Westphal bekannt.