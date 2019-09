Vorstellung des "Digitalen Gesundheitsdorfes Oberes Rodachtal"

Im September des letzten Jahres ist das Forschungsprojekt dazu gestartet, jetzt freue man sich, die Erkenntnisse in den Gemeinden Nordhalben, Steinwiesen und Wallenfels in die Praxis umzusetzen, sagte Andreas Hamper von der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services in Nürnberg dem BR. Mithilfe einer digitalen Plattform werden ambulante Pflegedienste, Hausärzte sowie Pflegebedürftige, chronisch Kranke und deren Angehörige vernetzt. ZIel des Projekts ist es, die Abstimmung untereinander zu vereinfachen. Außerdem wird es eine lokale Anlaufstelle geben, in der sich Interessierte informieren können.

Digitalisierung als Hilfe für Leben auf dem Land

Das "Digitale Gesundheitsdorf" wird vom Bayerischen Gesundheitsministerium gefördert. Die Durchführung liegt bei der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services und dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen. Das Digitale Gesundheitsdorf ist Teil des Gesamtprojekts Digitales Dorf. Ziel dabei ist es nach Angaben der Initiatoren, die Chancen der Digitalisierung für die Bewerkstelligung alltäglicher Herausforderungen des Lebens auf dem Land bestmöglich zu nutzen.