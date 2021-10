Vorsorge für den Notfall: Das rät die Feuerwehr

Was haben die Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler und der Hausbrand in der Augsburger Karolinenstraße gemeinsam? Beide haben die Menschen völlig unerwartet erwischt. Sich auf solche Notfälle vorzubereiten, ist unmöglich. Doch man kann vorsorgen. Was die Bürgerinnen und Bürger tun können, um die Auswirkungen von Krisen und Gefahrenlagen besser überstehen zu können, das hat Augsburgs Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel im BR-Interview erklärt.

Lehren aus dem Brand in der Karolinenstraße

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und die Feuerwehr empfehlen bestimmte Vorsorgemaßnahmen. Besonders jüngere Menschen würden davon ausgehen, dass sie lediglich ihr Smartphone mitnehmen müssen, so Bechtel: "Aber dem ist nicht so, denn Dokumente sind auch wichtig." Beim Brand in der Karolinenstraße haben die Menschen das auf leidvolle Art erfahren müssen. Eine deponierte Kopie von Ausweis und Versicherungen außerhalb Wohnung zu lagern sei deshalb ratsam, so Bechtel. Zahnbürste, notwendige Medikamente und Hygieneartikel in einer separaten Tasche griffbereit zu haben, sei ebenfalls hilfreich.

Bei Stromausfall gibt es kein Wasser aus dem Hahn

Außerdem ist es empfehlenswert, immer einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken zu Hause zu haben, denn zum Beispiel bei einem längeren Stromausfall können die meisten Geschäfte nicht öffnen und es gibt auch kein Wasser aus dem Wasserhahn mehr. Sehr wichtig ist auch eine gut ausgestattete Hausapotheke. Die Medikamente sollten übrigens an einem trockenen Ort liegen, also nicht im Badezimmer.

Netzausfall beim Smartphone möglich

Sich allein auf das Smartphone zu verlassen, birgt laut Bechtel eine zusätzliche Gefahr: Wenn der Strom ausfällt, könnte auch das Netz zusammenbrechen. Um weiterhin Zugang zu wichtigen Informationen zu haben, empfiehlt Bechtel ein analoges Radiogerät.