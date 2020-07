Vorsichtiges Aufatmen in Rehau: Weitere Corona-Tests negativ

Große Beunruhigung herrschte in Rehau seit bekannt ist, dass es in der Stadt 15 Corona-Neuinfektionen gibt. Nun gibt es einen neuen Zwischenstand, und der sorgt für ein vorsichtiges Aufatmen. Außer den bekannten 15 Fällen gibt es bislang keine weiteren Infektionen. Die Ergebnisse der noch ausstehenden 29 von insgesamt 100 Tests von Schülern, Lehrern und Angestellten eines Supermarkts liegen nun vor - und alle sind negativ. Das hat Bürgermeister Michael Abraham (CSU) gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärt.

Kostenlose Tests in mobiler Station ab heute möglich

Unabhängig davon wird die mobile Teststation des Landkreises in Rehau in Betrieb genommen. Bis vorläufig Freitag (24.07.20) kann man sich jeweils ab 13.30 Uhr kostenlos testen lassen - direkt vor dem Sportzentrum in Rehau.

Hofs Landrat Oliver Bär (CSU) hatte die Stadt gestern als "Corona-Hotspot" bezeichnet. Innerhalb weniger Tage waren 15 Neuinfektionen in Rehau festgestellt worden. Zuvor hatte es im gesamten Landkreis fünf Wochen lang keine neuen Fälle gegeben.

Bürgermeister ruft zu Besonnenheit auf

Von den 15 Fällen in Rehau sind zwölf in mehreren Großfamilien in Rehau aufgetreten. Ein Familienvater hatte vergangene Woche Symptome – dann wurden er und zwei Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet. Wie es zu diesen Infektionen kam, ist nicht klar.

Bürgermeister Abraham hat die Menschen in seiner Stadt zu Besonnenheit aufgerufen: "Bitte behalten Sie Ruhe. Halten Sie die Hygiene-Vorschriften ein, Abstand halten und bitte tragen Sie Mundschutz, dann hoffen wir, dass wir auch diese Krise überstehen werden."