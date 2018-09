Vorsicht, Kontrolle! Aktionstag zu Ablenkung im Straßenverkehr

Mit einem Kontrolltag beteiligt sich die bayerische Polizei heute an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion gegen Ablenkung im Straßenverkehr. Wer sich mit einem Handy in der Hand oder Kopfhörern im Ohr im Straßenverkehr bewegt, riskiert, von der Polizei angehalten zu werden.

Dabei geht es nicht nur um Autofahrer. Auch Radler und Fußgänger werden aufgehalten und über die Gefahren aufgeklärt. Wiederholt ist es zu schweren Unfällen gekommen, weil Verkehrsteilnehmer etwa vom Blick auf ihre Smartphones abgelenkt waren.

Gericht verhängt Haftstrafe

So hat das Amtsgericht Augsburg Ende August einen 19-jährigen Autofahrer zu einem Jahr und drei Monaten Jugendhaft verurteilt. Er hatte im März auf der Stuttgarter Autobahn in Höhe Gersthofen bei Tempo 136 eine Kurznachricht verschickt und war am Ende eines Staus ungebremst auf ein anderes Auto aufgefahren. Ein 56-jähriger Mann starb.

Über 40.000 Verstöße im ersten Halbjahr

Laut Innenminister Joachim Herrmann erhöht sich das Unfallrisiko um mindestens das Vierfache, wenn während des Fahrens telefoniert oder getextet wird. Die Ablenkung sei in etwa so gefährlich wie eine Fahrt mit rund ein Promille Blutalkohol.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in Bayern 38.000 Kraftfahrzeugführer und 2.700 Radfahrer beanstandet, weil sie unter anderem von ihren Smartphones während der Fahrt abgelenkt waren. Wer erwischt wird, muss einhundert Euro Bußgeld bezahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.

Bundesweit sind rund 11.000 Polizisten bei knapp 3.200 Kontrollen und Aktionen im Bundesgebiet im Einsatz.