Vorschläge zur Wahl einer BR-Intendantin/eines -Intendanten

Dr. Christian Vogg, geboren am 13. Januar 1965 in Augsburg, arbeitete von 1991 bis 2012 in verschiedenen Positionen im In- und Ausland für den Westdeutschen Rundfunk. Er war vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2015 Radio- und Musikchef bei der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Seit dem 1. November 2016 ist er beim Schweizer Radio und Fernsehen als Chief Data Officer und Bereichsleiter Dokumentation und Archive tätig.