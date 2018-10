Vorschau "HAARE 2018": Das sind die Trends für Herbst und Winter

"Der Aufwand der Frisur soll so gering wie möglich sein", fasst Dieter Schöllhorn, Creativdirektor des Landesinnungsverbands des bayerischen Friseurhandwerks, den Trend für das zu Ende gehende Jahr zusammen. Auf der Vorab-Pressekonferenz zur Fachmesse "HAARE" zeigte er einige aktuelle Frisuren-Kostproben. Laut Schöllhorn geht der Trend heuer wieder in Richtung Dauerwelle und zum Bob.

Fashion, Kosmetik, Wellness

Bei der Messe werden in Nürnberg jedes Jahr die neuesten Frisurentrends für die Herbst- und Wintersaison gezeigt. 100 Aussteller präsentieren heuer am 21. und 22. Oktober aber auch verschiedenste Produkte aus den Bereichen Fashion, Kosmetik, Haarpflege und Wellness.

Neu im Programm sind bei der "HAARE 2018" sogenannte Education Areas. Dort wird über verschiedene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert, zum Beispiel zum Make-up-Artist, Visagist oder Kopfhaut- und Haartherapeut.

Ein Höhepunkt der "HAARE 2018" sind die "hairGAMES", die Bayerischen und Deutschen Friseurmeisterschaften, ausgetragen vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks in Nürnberg. Außerdem stellen bei dem Leistungswettbewerb "Profis leisten was" Gesellenprüflinge ihr Können unter Beweis. Parallel dazu finden am 21. Oktober die "International Barber Awards" statt. Gekürt werden bei dem Wettbewerb der "Best Barber" und – dieses Jahr zum ersten Mal – der "Best Senior Barber 2018".