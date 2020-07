Vorreiter Weißenburg: Rathaus der Römerstadt wird digital

Wer ein neues Auto anmelden will, der ist gut beraten, sich einen halben Tag Urlaub zu nehmen. Die Schlangen in vielen Kfz-Zulassungsstellen sind bekanntermaßen lang. Auch die Beantragung eines neuen Passes braucht viel Zeit. In Weißenburg können sich die Bürgerinnen und Bürger den Gang ins Rathaus bald in vielen Fällen sparen. Anträge oder Anmeldungen können dann jederzeit zu Hause vom Sofa aus erledigt werden.

Digitallotse setzt Maßnahmen um

Dass die Vision vom digitalen Rathaus Weißenburg bald Wirklichkeit wird, dafür ist Dieter Auernhammer zuständig. Er ist verantwortlich für die Digitalisierungsoffensive und versteht sich als Vermittler zwischen Politik, Stadtführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eigentlich arbeitet er im Steueramt. Nebenher aber schult er Kollegen in neuen Anwendungsprogrammen.

Bürger müssen auch online unterschreiben können

Die digitalen Anwendungen stellt in Weißenburg die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung, kurz AKDB, zur Verfügung. Sie ist eine von vielen Anbietern für kommunale IT-Produkte: Meldebescheinigungen, Wunschkennzeichen, Ablesen von Wasserzählern oder das Erstellen von Geburtsurkunden, all das ist online möglich. Allerdings müssen die Bürger, um all die Online-Programme nutzen zu können, auch online unterschreiben können. Dafür müssen sie zunächst mit ihrem Ausweis eine sogenannte Bayern-ID beantragen.

Corona und Kommunalwahlen lassen Nachfrage nach Online-Diensten steigen

Dass die Bürger in Weißenburg gerne mehr online im Rathaus erledigen möchten, haben die Kommunalwahlen im März 2020 deutlich gemacht. 40 Prozent aller Briefwähler bestellten ihre Wahlzettel über das Internet. Auch der Corona-Lockdown hat die Nachfrage nach Online-Dienstleistungen im Weißenburger Rathaus deutlich steigen lassen. Bis Ende des Jahres sollen 20 Online-Anwendungen möglich sein, erklärt Digitallotse Auernhammer. So sollen schon bald Dienstleistungen im Standes- und Einwohneramt möglich sein. In ein bis zwei Jahren sind Anmeldungen im Kindergarten nur noch online möglich.

Abschied von der Hand-Akte: Auch Weißenburger Verwaltung wird digital

Auch das Weißenburger Rathaus selbst wird digital. Akten, Notizen und Briefe ausdrucken und abheften gehört bald der Vergangenheit an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ihre Unterlagen künftig in einem rein digitalen Dokumenten-Management-System ablegen und digital bearbeiten. Weißenburg sei beim Thema Digitalisierung Vorreiter in der Region, sagt Thomas Felber. Er ist für den gesamten Digitalisierungsprozess im Rathaus zuständig.

Analoge Anträge sterben nicht aus

Doch nicht jeder Weißenburger wird sich mit der schönen neuen Online-Welt anfreunden können. Die Bürger haben deshalb weiterhin die Möglichkeit, ihre Anträge analog vor Ort zu stellen. Und selbst, wenn einige Anwendungen als reine Online-Dienste geplant sind: Die Beamten im Rathaus helfen Bürgern ohne Online-Zugang gern, sagt Thomas Felber.