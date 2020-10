Vorlesungsbeginn für 2.500 Erstsemester an der OTH Regensburg

An der Ostbayerisch Technischen Hochschule in Regensburg (OTH) beginnt jetzt der Vorlesungsbetrieb im Wintersemester. Allein 2.500 Erstsemester haben sich an der OTH für einen Bachelor oder Master-Studiengang eingeschrieben.

Präsenzunterricht für Erstsemester

Coronabedingt wird auch im Wintersemester ein Großteil der Vorlesungen und Seminare digital stattfinden. Speziell für die Studienanfänger soll es aber viele Präsenzveranstaltungen geben, um den Erstsemestern den Start ins Studium zu erleichtern, wie die Hochschule mitteilte.

Man wolle den Studierenden trotz der widrigen Umstände "ein qualitativ hochwertiges und möglichst vollständiges Studium anbieten", sagte OTH-Präsident Wolfgang Baier. Dennoch müssten die Studierenden angesichts der Corona-Pandemie mehr Eigenverantwortung zeigen.

Neue App für Studienalltag

Pünktlich zum Semesterstart gibt es eine neue OTH-App, die den Regensburger Studierenden im Hochschul-Alltag helfen soll. Hier haben sie unter anderem Zugriff auf Stundenpläne, Jobbörsen oder die Speisekarte der Mensa.

An der OTH Amberg/Weiden sowie an der Hochschule Landshut und der Technischen Hochschule Deggendorf läuft der Vorlesungsbetrieb für die meisten Studierenden bereits seit Anfang Oktober.