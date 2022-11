Vorlesetag: Auch Kinder der Grundschule Naila lauschen

Am bundesweiten Vorlesetag hat sich am Freitag auch die Grundschule Naila beteiligt. Bürgermeister, Pfarrer, Fußballtrainer, Bibliothekarinnen, Lehrerinnen und die Leiterin einer Altenpflegeschule haben sich am Vormittag zwei Stunden Zeit genommen: "Ich freue mich immer auf die Kinder, die mit offenen Ohren im Klassenzimmer sitzen", berichtet Bürgermeister Frank Stumpf (Freie Wähler).

800.000 Vorleser und Zuhörer in ganz Deutschland beteiligt

Vorgelesen haben sie den Jungen und Mädchen unter anderem aus den Büchern "An der Arche um 8" oder von den Erlebnissen von Michel aus Lönneberga. "Es war sehr spannend und schön", so eine Reaktion der Kinder. "Ich habe das Buch zwar schon gekannt, aber es ist was anderes, wenn man es vorgelesen bekommt. Zuhause bekomme wird mir nicht so oft vorgelesen", meinte eine Grundschülerin. Die Vorleserinnen und Vorleser beteiligen sich zum Teil schon seit Jahren an der Aktion, freut sich Förderlehrerin und Organisatorin Sylke Saalfrank von der Grundschule Naila.

"Vorlesen ist etwas Besonderes, da können die Kinder sich einfach mal sich zurücklehnen und auch Neues entdecken". Sylke Saalfrank, Förderlehrerin Grundschule Naila

Der Vorlesetag findet seit 2004 bundesweit immer am dritten Freitag im November statt. Es ist eine Initiative von Stiftung Lesen, der Wochenzeitung "Die Zeit" und der Deutschen Bahn Stiftung. Nach Angaben der Organisatoren beteiligen sich am Vorlesetag rund 800.000 Vorleserinnen und Vorleser sowie Zuhörende, nicht nur in Schulen, Kindergärten und Bibliotheken, sondern auch in Fußgängerzonen, Museen und im Digitalen.