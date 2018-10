Vorläufiges Ergebnis: CSU-Alleinherrschaft beendet - Grüne stark

Bayern hat einen neuen Landtag gewählt - und die Kräfteverhältnisse im Freistaat verschieben sich erheblich. Laut des vorläufigen Endergebnisses müssen CSU und SPD herbe Verluste hinnehmen. Demnach kommt die CSU auf 37,2 Prozent, 10,5 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Die SPD liegt bei 9,7 Prozent (-10,9 Punkte).

Zugewinne verzeichnen insbesondere die Grünen: Sie werden mit 17,5 Prozent klar zweitstärkste Kraft und legen gegenüber der vorigen Landtagswahl 8,9 Punkte zu. Die Freien Wähler verbessern sich um 2,6 Punkte auf 11,6 Prozent.

Auch AfD im Landtag

Erstmals wird dem bayerischen Landtag auch die AfD angehören, die auf 10,2 Prozent kommt (plus 10,2 Punkte). Die FDP schafft mit 5,1 Prozent den Wiedereinzug. Die Liberalen mussten bis spät in die Nacht zittern. Die Linke scheitert mit 3,2 Prozent (+1,1 Punkte) an der Fünf-Prozent-Hürde. Die anderen Parteien liegen bei 5,4 Prozent (- 3,3 Punkte).