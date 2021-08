Vorläufiges Aus für Haus des Dialekts in Büchold

Der Stadt Arnstein als Eigentümerin fehlt der Eigenanteil für eine umfangreiche Sanierung des ehemaligen Gasthauses. Die unterfränkische Kommune hatte ohnehin nur einen gedeckelten Zuschuss für das Haus des Dialekts in Aussicht gestellt.

Die Enttäuschung ist nun groß beim Vereinsvorsitzenden Benedikt Feser. Die Stadt Arnstein als Partner der ersten Stunde und Hauseigentümer sieht sich nach sechs Jahren gemeinsamer Planung und Kooperation aufgrund der aktuellen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen derzeit nicht in der Lage, das Projekt umzusetzen, bedauert er.

Hoher Fördersatz in Aussicht gestellt

Aus staatlichen Städtebaumitteln wären 80 Prozent der förderfähigen Kosten des mit drei Millionen Euro angedachten Projekts getragen worden, bestätigt Sachgebietsleiter Manfred Grüner, zuständig für den Städtebau bei der Regierung von Unterfranken. Normalerweise sind sogar nur 60 Prozent üblich. Das Geld sei lange vorgehalten worden, allerdings habe die Stadt Arnstein nicht sagen können, wann und ob sie die Sanierung des Schwarzen Adlers überhaupt in Angriff nimmt. Deshalb hat die Regierung schließlich den Förderbetrag von 2,4 Millionen Euro umgeschichtet auf ein anderes bauwirksames Projekt in Unterfranken.

Geld für Umgestaltung der Hafenanlage Marktsteft

Die staatlichen Fördermittel sollen nun verwendet werden, die älteste in ihrer ursprünglichen Form erhaltene und unter Denkmalschutz stehende Hafenanlage Bayerns in Marktsteft (Landkreis Kitzingen) zu sanieren. Somit stehen erst einmal keine Fördermittel mehr aus der Städtebauförderung für das Bücholder Projekt zur Verfügung. Das werde sehr bedauert, denn "das Projekt halten wir für gut", so Regierungsvertreter Grüner.

Konkrete Projekte müssen abgesagt werden

Gerade zuletzt hätten die Dialektfreunde in vielfacher Weise bestätigt bekommen, dass ihr Projekt in Kreis, Bezirk und Land auf breites Interesse trifft, so Feser. Angedacht waren ein länderübergreifendes Jugenddenkmalcamp, Untersuchungen von Wirtshaus-Archäologen der Universität Kiel und die Intensivierung der partnerschaftlichen Kontakte zu vielen unterfränkischen Kultureinrichtungen und Vereinen.

Bereits geförderte Projekt müssen abgesagt werden

Erst vor wenigen Wochen hatte der Bund für das "Haus des Dialektes" rund 37.000 Euro für ein neues Ausstellungsprojekt im Rahmen eines Soforthilfeprogramms für landwirtschaftliche Museen zugesagt. All diese Projekte müssen nun abgesagt oder vertagt werden.

An der Sinnhaftigkeit und dem Erfolg des Dialekthaus-Projektes habe man nie gezweifelt, so Feser. Denn nach wie vor wird in den Ortschaften im Werntal Dialekt gesprochen, lernen auch die Kinder noch viele lautmalerische Worte auch von den Großeltern.

Hoffnung bleibt auf Umgestaltung

Nun müsse mit frischem Mut, neuen Ideen und Köpfen ein weiterer Anlauf genommen werden, blickt Initiator Benedikt Feser zumindest mit gewisser Zuversicht in die Zukunft. Er hofft noch immer, dass das Gasthaus "Schwarzer Adler" nach der Sanierung wieder wie einst der strahlende Mittelpunkt des geschichtsreichen Orts Büchold wird.

Für die Sanierung eines stattlichen unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes ist viel Geld nötig – trotz aller Fördermittel. Doch die finanzielle Situation der Werntalstadt Arnstein ist prekär: Mit einem Schuldenstand von gut zehn Millionen Euro ist Arnstein derzeit negativer Spitzenreiter im Landkreis Main-Spessart.