Vorhofflimmern: Roboter-Operationen in Nürnberg

Am Klinikum Nürnberg Süd zählt diese Therapieform bei Vorhofflimmern inzwischen zu den Standardeingriffen und wurde bereits bei tausenden Patienten durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine minimalinvasive Behandlung am Herzen. Die Abteilung für Rhythmologie wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) als Zentrum für die Behandlung von Vorhofflimmern zertifiziert.

Typische Alterserkrankung bei Männern wie Frauen

Vorhofflimmern erleben Betroffene als äußerst angsteinflößend. Das Herz rast plötzlich, überschlägt sich. Dieser Zustand setzt wie aus dem Nichts ein, kann Minuten oder auch Stunden anhalten. Einige Patienten berichten auch von Schwindel. Bei den um die 80-jährigen hat jeder Zehnte Vorhofflimmern, berichtet Oberärztin Andrea Brinker-Paschke. "Das hat auch damit zu tun, dass sich das Herz im Lauf des Lebens verändert." Bestimmte Risikofaktoren begünstigen das Auftreten, so Brinker-Paschke: "Wenn die Durchblutung im Herz schlecht ist, wenn Bluthochdruck vorliegt, wenn Zuckerkrankheit vorliegt. Auch Übergewicht und Bewegungsmangel sind große Probleme."

Katheterablation: Rhythmusstörungen des Herzens unterbrechen

Noch vor dem Eingriff wird das Herzmuskelgewebe genau abgetastet. Oberarzt Konrad Göhl überwacht die Untersuchung. Die Bildaufnahmen, die dabei entstehen, werden an einen Computer übertragen. "Wir kartografieren hier dreidimensional die elektrische Aktivität in Bezug auf die Stromstärke und Stromspannung", so Göhl. Dabei können die Ärzte genau lokalisieren, wo sich geschädigtes Gewebe befindet, das die elektrischen Impulse nur noch verzögert weiterleitet und wenig aktiv ist. Diese Bereiche sollen bei der Katheterablation nun umgangen werden.

Navigation per Magnetfeld an die exakte Stelle

Ein Katheter mit zwei Magneten wird dabei durch die Leiste eingeführt. Ab jetzt wird der minimalinvasive Eingriff vom Computer aus fortgesetzt. Punktgenau steuern die Kardiologen nun den Katheder, der die Regionen, die für die Rhythmusstörungen verantwortlich sind mit Kälte oder Hitze verödet. Der Kardiologe beschreibt das Vorgehen so: "Es erfolgt robotisch. Wir navigieren unseren Katheter an die neuralgischen Punkte mittels eines Magnetfeldes. Der Magnetvektor zeigt uns die Richtung, in der der Katheter gezogen wird. Das müssen Sie sich vorstellen wie eine Kompassnadel, die sich am Magnetfeld ausrichtet." Dort werden dann bestimmte Regionen punktgenau verödet. "Die Katheterablation haben wir mit großem Erfolg und minimaler Komplikationsrate schon bei mehreren tausend Patienten am Klinikum durchgeführt", meint Göhl.

Ziel: die Störungen beenden und richtigen Takt finden

Bei 70 Prozent der Patienten reicht ein Eingriff, um die Herzrhythmus-Störung zu beheben, so die Kardiologen. Es kann aber auch sein, dass die Ablation wiederholt werden muss, weil das Vorhofflimmern doch wieder zurückkehrt, so Brinker-Paschke. "Ganz heilen können wir das Vorhofflimmern noch nicht. Viele Patienten leben fünf oder zehn Jahre oder auch noch länger ohne ein erkennbares Wiederauftreten von Vorhofflimmern." Die Ärzte raten den Patienten zu einem gesunden Lebensstil mit viel Bewegung und wenig Alkohol, um Risikofaktoren für das Widerauftreten zu minimieren.