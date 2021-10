Vorhang auf: Hof ist Kinohauptstadt für sechs Tage

Los ging es mit viel Applaus. Zum Auftakt der 55. Internationalen Hofer Filmtage feierte ein begeistertes Publikum den Eröffnungsfilm „Das schwarze Quadrat“ im Central-Kino. Peter Meister erzählt in dieser skurrilen Verwechslungskomödie mit viel schwarzem Humor die Geschichte von zwei trotteligen Gaunern und einem besonderen Gemälde. „Köstlich, mitreißend“, so das Urteil der Zuschauer über Meisters Debütfilm.

"Mutter Beimer" im Hofer Premierenpublikum

Unter anderem war auch Schauspielerin Marie-Luise Marjan, die „Mutter Beimer“ aus der Lindenstraße, voll des Lobes für die Produktion des jungen Filmemachers Peter Meister. Nach seiner Uraufführung beim Hofer Festival kommt „Das schwarze Quadrat“ am 25. November regulär in die deutschen Kinos.

Mit der Komödie als Eröffnungsfilm hat Festivalleiter Thorsten Schaumann den Nerv der Zuschauerinnen und Zuschauer getroffen: „Es ist schön, nach zu langer Zeit mal wieder herzhaft lachen zu können. Der Film nimmt uns dahin mit, wo wir irgendwie zwei Jahre nicht waren – nämlich ins Kino und zeigt, dass es ganz viel Spaß machen kann“, so einige Publikumsreaktionen.

Wegen Corona nur jeder zweite Kinosessel besetzt

Für die Hofer Filmtage gilt ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, bei dem alle Zuschauer namentlich erfasst werden. Coronabedingt rechnet Organisationsleiterin Christine Walter mit etwa 50 Prozent Auslastung, vergangenes Jahr waren nur etwa 25 Prozent erlaubt gewesen. Bis Sonntag erleben weitere 133 Spiel- und Dokumentarfilme in Hof ihre deutsche Uraufführung. Zusätzlich zu den Vorführungen in den beiden Hofer Kinos kann der Großteil der Filme auch über eine Online-Plattform abgerufen werden – und zwar bis zum 7. November.

Sechs Tage lang großes Kino in Hof

Das Internationalen Hofer Filmtage gelten als Talentschmiede für deutsche Filmeschaffende. So starteten zum Beispiel Doris Dörrie, Wim Wenders, Sönke Wortmann oder Oscar-Preisträgerin Caroline Link in Hof ihre Karrieren. Anlässlich des halbrunden Jubiläums gibt es parallel zum Festival im Hofer Stadtmuseum eine Ausstellung über 55 Jahre Hofer Filmtage. Im Programmheft findet man auch einige festivalprägende Produktionen – zum Beispiel „Männer“, mit dem Doris Dörrie 1985 das Publikum begeisterte oder „Stranger than Paradiese“ des US-amerikanischen Filmemachers Jim Jarmusch.