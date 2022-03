Vorhang auf für's KulturKino Feuchtwangen

Zweimal wurde die große Eröffnung coronabedingt verschoben, doch am kommenden Wochenende erstrahlen die alten "Regina Lichtspiele" in Feuchtwangen wieder in ihrem alten Glanz – zumindest teilweise. Denn eigentlich wurde alles komplett entkernt und generalsaniert. Trotzdem wollte man den Charme der 1950er-Jahre erhalten.

Aus kleinen Renovierungsplänen wurde Generalsanierung

Der Verein "KulturKino Feuchtwangen" hat sich 2016 mit der Intention gegründet, die Lichtspiele wieder zu eröffnen. 2017 startete das große Ausräumen. Etwas Farbe, neue Technik und dann eine Neueröffnung – so war der Plan, erklärt Schriftführer des Vereins, Wolfgang Grebenhof. Es kam anders, denn das Kino musste entkernt und generalsaniert werden. Die Stadt kaufte das Gebäude und übernahm die Kosten, die bis heute 1,4 Millionen Euro betragen.

Alter Kino-Charme sollte erhalten bleiben

Die Sitze sind neu, die Technik auf dem aktuellsten Stand. Das Kino wurde sogar erweitert: Aus der benachbarten Garage wurde ein kleines Bistro. Doch trotz aller Neuerungen wollte der Verein den Charme der 1950er-Jahre erhalten. Also gibt es zum Beispiel noch das alte Kassenhäuschen, auch wenn es nicht in Betrieb ist, und die alten Spiegelei-förmigen Lichter im Kinosaal.

Großes Eröffnungswochenende

Am Freitag geht es zunächst mit einer internen Eröffnung los: eine Feier mit KulturKino-Vereinsmitgliedern und geladenen Gästen. Ab Samstag ist dann jeder willkommen, erklärt Wolfgang Grebenhof. Gestartet wird ab 14.00 Uhr mit dem Tag der offenen Tür, es folgt die erste Lesung: "Carmilla – der weibliche Vampir", eine Zusammenarbeit mit den Kreuzgangspielen Feuchtwangen. Danach wird die Komödie "Weißbier im Blut" gezeigt.

Am Sonntag geht es ab 11.00 Uhr mit einer Matinee weiter: Der Diplom-Film des Karlsruher Filmemachers Julius Waltenberger wird zu sehen sein. Dieser beschäftigt sich mit der Umstellung der Kinos von analog zu digital. Dafür hatte er in Feuchtwangen gedreht, als die Regina Lichtspiele noch geöffnet waren. Am Nachmittag läuft im Kinderprogramm der Film "Die Schule der magischen Tiere".

Vier Tage Programm in Feuchtwangens KulturKino

Nach dem Eröffnungswochenende soll das KulturKino in Feuchtwangen vier Tage pro Woche geöffnet sein: Donnerstag, Freitag, Samstag und Montag. Neben Kinofilmen, die vom Mainstream-Programm abweichen sollen, wird es auch klassisches Bühnenprogramm geben. Darum kümmert sich das städtische Kulturamt. Dazu kommen Bildungsvorträge von Hochschulen, Schulen oder Vereinen. Ein Team aus 20 bis 30 Vereinsmitgliedern soll in Zukunft den viertägigen Kinobetrieb stemmen. Dazu gehören Kassendienst, Vorführdienst, aber auch Arbeit hinter den Kulissen – wie zum Beispiel Marketing, Programmgestaltung oder das Betreiben der Homepage.