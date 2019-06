Vorhang auf für Multitalent Jakob aus Gerbrunn

Jakob trat im blauroten Zirkuszelt auf und unterstrich, warum er gerade als eines der vielversprechendsten Talente der Würzburger Musik-Szene gehandelt wird. Um ihn herum Klavier, Synthesizer und Gitarren. Alles bedient er selbst, wie schon bei den Aufnahmen zu seinem Debütalbum „There Was Nothing“, dass Ende März erschienen ist. Elf gefühlvolle Songs im Singer / Songwriter-Style.

Noch nicht mal volljährig

Als Künstler nennt er sich schlicht und einfach Jakob. Im September wird er 18 Jahre alt. Dieses Jahr hat er Abitur am Würzburger Siebold-Gymnasium gemacht. Das Konzert beim Umsonst & Draussen war sein bisher größter Auftritt. Bislang hat Jakob vor allem Wohnzimmerkonzerte in und um Würzburg gespielt, ist beim Straßenmusikfestival oder im Nähcafé Edeltraud aufgetreten. Anfang März hat ihn die Stadt Würzburg mit ihrem Preis für junge Kultur ausgezeichnet. Nach dem bestandenen Abitur will er jetzt erstmal nur Musik machen.

Familiäre Unterstützung

Fast immer mit dabei ist sein Vater Reinhard Kies. Der stellvertretende Bürgermeister von Gerbrunn unterstützt seinen Sohn als Roadie, begleitet ihn zu Auftritten und hilft beim Transport des Equipments. Songwriter oder Elektronikkünstler wie Bon Iver, James Blake oder Ed Sheeran zählt Jakob zu seinen Einflüssen. Obwohl er noch so jung ist, ist es ihm schon gelungen, seiner Musik einen eigenen Stempel aufzudrücken. Sein Debütalbum veröffentlicht hat er in Eigenregie. Finanziert hat er die Produktion über eine Crowdfunding-Kampagne. Verkauft wird es bei Konzerten und über seine Homepage. Wenn es so weitergeht, wird sicher bald das eine oder andere Plattenlabel anklopfen.

Nächste Konzerte

Wer ihn live sehen möchte und seinen Auftritt beim Umsonst & Draussen in Würzburg verpasst hat, der kann ihn am 4. Juli beim Festungsflimmern auf der Festung Marienberg in Würzburg erleben oder beim Ringparkfest Anfang August.