Vorgetäuschter Vermisstenfall: Ärztin und Ehemann täuschten

Nach aktuellen Stand der Ermittlungen befindet sich die 40 Jahre alte Frau derzeit in ihrem Heimatland Kirgisistan bei ihrer Familie, so der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach, Dieter Hegwein. Gemeinsam mit ihrem 66 Jahre alten Ehemann habe die Ärztin ihr Verschwinden nur fingiert.

Zweifel an den Darstellungen des Ehemanns

Der Mann meldete seine Frau am Montagmorgen vergangener Woche als vermisst. Daraufhin rief die Kripo eine 20-köpfige Ermittlungskommission ins Leben, da sich laut Polizei erhebliche Zweifel an den Schilderungen des Mannes ergaben. Als Begründung für die Tat hatte der Mann angegeben, seine Frau sei mehrmals ausländerfeindlich beleidigt worden, was sie auch zur Anzeige gebracht habe. Dies sei aber nicht mit gewünschter Sorgfalt behandelt worden. Dem wollten sie durch den vorgetäuschten Vermisstenfall mehr Nachdruck verleihen.

Vorgetäuschte Straftat kann zu Haft führen

Aus polizeilicher Sicht sei nach bisherigem Stand das Motiv eher in einem möglichen Entzug der kassenärztlichen Erlaubnis zu suchen. Die Ärztin hatte in Wieseth (Lkr. Ansbach) praktiziert.

Die Kosten durch den Einsatz der intensiven Ermittlungen belaufen sich laut Polizeiangaben auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Derzeit werde noch geprüft, ob das Ehepaar dafür aufkommen muss. Der Strafrahmen für das Vortäuschen einer Straftat befinde sich laut Leiter der Staatsanwaltschaft Ansbach, Michael Schrotberger, zwischen einer Geldstrafe bis hin zu einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr.