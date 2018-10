Vorgeschichte einer Revolution: Verzweiflung an der Heimatfront

Geplant war eine Dichterlesung. Das Ergebnis: ein kafkaeskes Fiasko. Am 10. November 1916 nimmt Franz Kafka in der Münchner Galerie Goltz Platz und beginnt, seine neue Novelle "In der Strafkolonie" vorzutragen. Was kurz darauf passiert, schildert ein Zeuge so.

"Ein dumpfer Fall, Verwirrung im Saal, man trug eine ohnmächtige Dame hinaus. Die Schilderung ging inzwischen fort. Zweimal noch streckten seine Worte Ohnmächtige nieder. Die Reihen der Hörer und der Hörerinnen begannen sich zu lichten. Manche flohen im letzten Augenblick, bevor die Vision des Dichters sie überwältigte." Max Pulver, Erinnerungen an eine europäische Zeit (1953)

Kafkas fiktiver Reisebericht - durch die Zensur geschmuggelt als "tropische Münchhausiade" - ist in der Tat unerhört. Der Dichter beschreibt detailgenau eine Foltermaschine, die dem Delinquenten seine Vergehen in die Haut ritzt. Ihr Konstrukteur - ein Offizier - will dem Erfolg seiner Schöpfung nachhelfen, indem er sie an sich selbst anwendet - was zugleich sein Ende und das der Maschine besiegelt.

Der Dichter und sein Publikum: beide vom Krieg gezeichnet

Entstanden ist die Erzählung ab Oktober 1914 unter dem Eindruck des Kriegs. Kafkas Arbeitgeber hat seine Einberufung verhindert, in seinem Tagebuch aber tauchen Frontberichte seines Schwagers und düstere Reflexionen auf: "Die Gedankengänge, die sich an den Krieg knüpfen, sind in der quälenden Art, mit der sie mich in den verschiedensten Richtungen zerfressen."

Auch die übermäßige Wirkung des Werks hat wohl mit dem Krieg zu tun. Im Vortragssaal ist es eiskalt - Heizmaterial ist rar. Die Ernährungslage ist zunehmend prekär - Schwächeanfälle auch außerhalb von Dichterlesungen an der Tagesordnung.

Hunger und Protest

Gleich nach dem von vielen euphorisch begrüßten Kriegsausbruch hat die Regierung damit begonnen, Ernteerträge für die Front zu konfiszieren. Man rechnet mit einem kurzen Krieg, die Ernte 1915 soll schon wieder im Frieden eingebracht werden. Dem ist nicht so, und auf den Feldern fehlen Arbeitskräfte. Für immer mehr Menschen sind Essensausgaben wie die Münchner letzte Anlaufstation.

"In der ersten Zeit der Eröffnung [der Münchner Volksküche] kurz nach Kriegsbeginn hatten sich etwa 150 Kostgänger eingefunden; bald begann der Zudrang sich merklich zu steigern, es kamen bald 300 und jetzt sind die regelmäßigen Mittagsgäste auf über 500 angestiegen." Münchner Stadtchronik, März 1916

Im Juni kommt es auf dem Münchner Marienplatz zur ersten von mehreren Hungerausschreitungen. Der Anarchist Erich Mühsam notiert in seinem Tagebuch:

"Die Polizisten hatten blank gezogen und ritten jetzt, nach allen Seiten schlagend, über den Platz. Man hörte Schreie von Verwundeten, namenlose Wutäußerungen: Pfui! Sauhunde! Preußenknechte! Helden! Auf Weiber und Kinder habt ihr Mut! Pfui! Pfui!" Erich Mühsam

Dabei steht das Schlimmste noch bevor.

Der "Dotschenwinter" 1916/17 und die Folgen

1915 hat man auf Geheiß aus Berlin massenhaft Schweine geschlachtet, um Kartoffeln zu sparen. 1917 sind die Schweine gegessen, die Kartoffeln dennoch rar, auf dem Speisezettel steht Notnahrung: Steckrüben ("Dotschen") mit "Nährhefe", Ersatzprodukte wie Wurzelkaffee, in der Natur Aufgelesenes.

Der Medizinhistoriker Wolfgang U. Eckart hat die Ernährungslage im "Hungerwinter" und "Hungersommer" 1917 untersucht. Die Grundversorgung in den Städten liegt bei nur noch 1.000 Kalorien am Tag - "zum Sterben zu viel und zum Leben und Arbeiten zu wenig", so Eckart - und zitiert den Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Regensburg, der beobachtet, wie die Kranken Gras und Blumenzwiebweln verzehren und "um die Nahrungsmittel mit Mitkranken förmlich rauften".