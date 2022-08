> Vorgegaukelte Liebe: Allgäuerin fällt auf "Love-Scammer" herein

Vorgegaukelte Liebe: Allgäuerin fällt auf "Love-Scammer" herein

Eine Allgäuerin ist in einer Dating-App auf einen "Love-Scammer", also "Liebes-Betrüger", hereingefallen. Die Frau hatte 30.000 Euro an den unbekannten Täter überwiesen, doch aufmerksame Bankmitarbeiter bewahrten die Frau vor einem größeren Schaden.