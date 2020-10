Vorgaben der Corona-Ampel: Ausnahmen werden schwieriger

Die Stadt München macht es, der Landkreis Cham auch, und auch der Landkreis Unterallgäu. Wie einige weitere Landkreise haben sie Ausnahmeverordnungen erlassen, wonach während des Unterrichts in Grundschulen keine Maskenpflicht gilt. Und das, obwohl der Inzidenzwert über 50 liegt. Die Corona-Ampel der Staatsregierung sieht ab diesem Wert eigentlich eine Maskenpflicht auch in Grundschulen vor.

Abweichungen von Corona-Ampel jetzt genehmigungspflichtig

Diese Ausnahmen macht die Staatsregierung jetzt schwieriger. Künftig müssen die jeweiligen Bezirksregierungen diese Ausnahmen genehmigen. "Ausnahmen ja, aber bitte gut begründet", sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek im BR-Interview. Abweichungen von der Ampel sollen nicht mehr pauschal möglich sein.

"Natürlich sind die Grundschulen nicht der Infektionstreiber, aber sie sind ein Teil. Die Schüler können das auch weitertragen an die Eltern, an die Großeltern", sagte Holetschek dem BR. Er argumentierte, dass mehr Masken im Unterricht dazu führen können, dass die Schulen länger geöffnet bleiben können.

Landkreis Lichtenfels macht Rückzieher bei Ausnahmeregelung

Schon jetzt machen Landkreise Rückzieher von Ausnahmeregelungen: Der Landkreis Lichtenfels will ab morgen nun doch eine Maskenpflicht an Grundschulen einführen. Grund dafür seien die ansteigenden Corona-Fallzahlen und das "sehr vielschichtige Ausbruchsgeschehen", verkündete Landrat Christian Meißner bei der Kreistagssitzung. Der Landkreis befindet sich mit einem Inzidenzwert von 91,35 nahe des Schwellenwertes von 100 zur dunkelroten Corona-Ampel.

Erst vor drei Tagen war eine Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Maskenpflicht an Grundschulen in Kraft getreten. Die Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse mussten daher keine Masken tragen. Das Infektionsgeschehen an Grundschulen war bis dato im Landkreis Lichtenfels klar einzugrenzen. Wie Landrat Meißner erklärte, sei die Lage im Landkreis nun neu bewertet worden. Unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie müsse die Maskenpflicht an Grundschulen daher wieder eingeführt werden.

Verwaltungsgericht lehnt Anträge zur Befreiung von Maskenpflicht ab

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat den Eilantrag zweier Grundschülerinnen auf Befreiung von der Maskenpflicht an der Schule abgelehnt. Sie hatten ärztliche Atteste vorgelegt, in denen es ohne weitere Begründung hieß, sie könnten "aus gesundheitlichen Gründen" die Masken nicht tragen. Weil die Grundschule die Atteste nicht akzeptierte, zog die Mutter vor Gericht: Ein beim Verwaltungsgericht Würzburg gestellter Antrag wurde jedoch abgelehnt, die Beschwerde vor dem VGH scheiterte nun ebenfalls.

Nach Sicht der Richter hätten die Mädchen nicht glaubhaft belegen können, von der grundsätzlichen Maskenpflicht aus gesundheitlichen Gründen befreit zu sein. Die Richter forderten eine ärztliche Bescheinigung, "welche nachvollziehbare Befundtatsachen sowie eine Diagnose enthält". Die Maskenpflicht diene vor allem dem Schutz der Mitschüler und Mitarbeiter an den Schulen.

Stadt München: Grundschüler müssen derzeit keine Maske tragen

Bei der Überschreitung des Corona-Wertes von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohnern binnen 7 Tagen kann in Bayern die generelle Maskenpflicht, auch an Grundschulen, verhängt werden. Allerdings hält zum Beispiel die Stadt München trotz Kritik daran fest, Grundschüler von der Maskenpflicht zu befreien. Bislang sei das Infektionsgeschehen an den Grundschulen sehr gering, deshalb müssten diese Schüler am Platz keine Maske tragen.

Mit dpa-Material