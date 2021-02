Vorfrühling in Bayern geht weiter – bis Donnerstag jedenfalls

Neue Temperatur-Rekorde für Februar wurden am gestrigen Montag aufgestellt: Reit im Winkl zum Beispiel hat mit aufgerundet 18 Grad seinen bisherigen Höchstwert geknackt, seit Messbeginn 1945 war es dort noch nie so warm im Februar, in Sigmarszell ist mit knapp 20 Grad ebenfalls der Rekord gebrochen worden. Auch Bad Kohlgrub meldet mit 20,1 Grad einen neuen Höchstwert. Am wärmsten war es in Kempten mit 20,5 Grad. Gleichzeitig gab es einstellige Temperaturen im nördlichen Franken - der Nebel war dort zu zäh.

Bis Donnerstag überall zweistellige Temperaturen

Heute liegen die Höchstwerte bei 10 Grad an der unteren Donau und bei 19 Grad im fränkischen Flachland. Morgen gibt's 14 bis 19 Grad und am Donnerstag 12 bis 19 Grad. Das ist deutlich über dem Schnitt für diese Jahreszeit.

Ab Freitag langsam kühler

Kältere Luft fließt am Freitag nach Bayern, 7 bis 14 Grad sind dann das Maximum. Damit endet auch die ruhige Wetterphase, es ziehen ein paar Schauer durch und waschen den Saharastaub aus der Luft, dann gibt's wieder hier und da staubige Autos und Fensterbänke.

Wochenende bei 9 Grad im Schnitt

Samstag und Sonntag liegen die Temperaturen bei 6 bis 11 Grad, das kommt dem schon näher, was für diese Jahreszeit eigentlich üblich ist. Sonne und Wolken wechseln sich ab - und nächste Woche steigen die Temperaturen wieder etwas an, richtiges Winterwetter, der sogenannte Märzwinter, ist erstmal nicht in Sicht.