Vorfreude und Vorbereitungen auf das 9-Euro-Ticket

U-Bahn, Straßenbahn und Bus – Hunderttausende nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel allein in Nürnberg jeden Tag. Bis zu 600.000 Menschen waren es vor Corona. Aktuell liegt die Auslastung der Busse und Bahnen bei rund 80 Prozent. Doch diese Zahl dürfte das 9-Euro-Ticket in knapp einem Monat nach oben schnellen lassen, ist man beim Verkehrsverbund Großraum Nürnberg überzeugt.

Zum einen können Kunden, die bislang noch keine Affinität zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) haben, die Angebote zum Schnäppchenpreis testen. Zum anderen können Stammkunden ihr Gebiet erweitern und nun bundesweit auf Reisen gehen. "Es profitiert ja jeder von dem Ticket", fasst es Anja Steidl, Marketing-Geschäftsführerin Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN), zusammen. Wie viele Fahrgäste letztlich kommen, lässt sich ihren Worten zufolge zwar im Vorfeld nicht abschätzen. Insbesondere Verbindungen zu touristischen Zielen könnten ab Juni aber stark frequentiert sein, schätzt Steidl.

Für 9 Euro mit dem ÖPNV quer durch die Republik

Das 9-Euro-Ticket gibt es ab Juni für drei Monate, es ist personalisiert und in ganz Deutschland gültig – und damit auch für Ausflüge quer durch Republik interessant. Der Gedanke klingt verlockend, wer das Angebot aber für eine Deutschlandrundfahrt nutzen will, der sollte tatsächlich Zeit einplanen. Zum einen, weil das Ticket nur zu Fahrten im Nahverkehr berechtigt. Von Berchtesgaden nach Rostock beispielsweise dauert eine Fahrt dann, je nach Abfahrtszeit, knapp 15 oder auch gut 21 Stunden - mehrfaches Umsteigen inklusive. Zum anderen könnte es passieren, dass bestimmte Linien zu bestimmten Stoßzeiten überlastet sind – und die gewünschte Bahn dann nicht genommen werden kann.

Die allgemeinen Beförderungsbedingungen gelten auch für das 9-Euro-Ticket, betont VGN-Expertin Steidl. Das Mittel der Wahl bei der Reiseplanung sei dann allerdings der DB-Navigator mit einem Klick auf die Option "Nur Nahverkehr". Denn die Verbindungsplaner bei den einzelnen Verkehrsverbünden enden in der Regel an der Verbundbereichsgrenze. Allein der "Großraum Nürnberg" beim VGN umfasst allerdings schon knapp 16.000 Quadratkilometer und somit schier unfassbar viele Ziele in Mittel- und Oberfranken, sowie in Teilen Unterfrankens und der Oberpfalz. Und in vielen Tarifzonen kommt das 9-Euro-Ticket günstiger als eine gewöhnliche Tageskarte.

9-Euro-Ticket: Vorverkauf am besten per App

Bevor es aber soweit ist, müssen die gut 130 Verkehrsbetriebe, die zum Verkehrsverbund gehören, es erst einmal schaffen, das Ticket pünktlich anzubieten. Und das ist schon allein technisch nicht so banal, wie es auf den ersten Blick scheint: Ein ganzes Team arbeitet bei der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) in Nürnberg daran, die Software zu ertüchtigen. Normalerweise nehme die Einführung eines neuen Produkts – also eines neuen Tickets – etwa ein halbes Jahr Zeit in Anspruch, erläutert VAG-Verkaufsbereichseiter Thomas Seyfried. Deshalb sei die Umsetzung mit dem vergleichsweise kurzen Vorlauf von wenigen Wochen gerade sehr ambitioniert. Die VAG empfiehlt ihren Kunden den Ticketkauf per App. Dafür läuft intern bereits die erste Testphase, so dass die Verkehrsgesellschaft zuversichtlich ist, das Ticket dort ab Ende Mai anbieten zu können. Bei den Ticketautomaten ist es unterdessen noch fraglich, ob die Einführung pünktlich klappt.