Vorfreude und Vorbereitung: Kulturbetriebe vor der Eröffnung

Die Erleichterung ist groß. Nach fast drei Monaten ohne Kabarett, Kleinkunst und Musik sieht man jetzt auch im überregional bekannten Kulturzentrum Jakobmayer in Dorfen im Landkreis Erding wieder Licht am Ende des Tunnels. Normalerweise finden dort 50 Vorstellungen im Jahr statt, zuletzt waren die Veranstaltungen aber nur noch verschoben und verlegt worden.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Erste Auftritte stehen schon fest

Mit dem 15. Juni, dem Stichtag für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen, soll das möglichst schnell anders werden. Planmäßig stehen dann als Erstes ein italienischer Liederabend (26. Juni) und ein Auftritt der Kabarettistin Christine Eixenberger (27. Juni) auf dem Programm. Möglicherweise werde es aber auch vorher schon "was Spontanes" geben, überlegt die künstlerische Leiterin Birgitt Binder.

Stühlerücken für den Mindestabstand

In den nächsten Tagen will Birgitt Binder jedenfalls schon einmal ausprobieren, wie man Tische, Stühle und Saal am besten stellt, um Mindestabstände und sonstige Vorgaben einhalten zu können. Hauptsache, es geht wieder weiter: In Sachen Live-Kultur sei man schließlich schon "im Unterzucker" und "fast im Koma", sagt Birgitt Binder mit einem Augenzwinkern. Der Jakobmayer hat eine gut 300-jährige Geschichte als Wirtshaus. Seit 2002 gehört das Anwesen der Stadt, seit der Komplettsanierung 2009 ist es ein Kulturzentrum.

Kino: 14 Tage Zeit zum Hochfahren des Betriebs

Auch im größten Filmtheater Oberbayerns, im Cineplex in Neufahrn bei Freising, laufen die Vorbereitungen für den Neustart. "Wir brauchen 14 Tage, um den Betrieb wieder hochzufahren", sagt Geschäftsführerin Veronika Fläxl, und deshalb ist sie auch erleichtert, dass die Lockerungen mit genug Vorlauf angekündigt wurden.

Coronavirus in Oberbayern: Die wichtigsten Meldungen finden Sie hier in unserem Ticker.

Online-Tickets und abgepackte Snacks

Zwar ist noch nicht im Detail klar, welche Auflagen neben einer Maskenpflicht zu beachten sind. Aber es gibt genug Ideen, wie der Neustart in dem Kino in Neufahrn mit seinen 16 Sälen funktionieren könnte: Der Ticketverkauf wird ausschließlich online abgewickelt. Die Besucher werden so eingebucht, dass es zwischen den belegten auch freie Sitzplätze gibt, auch Ein- und Ausgänge werden getrennt.

An der Verkaufstheke könnte man nur abgepackte Knabbereien und Getränke anbieten, überlegt Geschäftsführerin Veronika Fläxl weiter. Mitte Juni soll es jedenfalls "volle Socke wieder losgehen", nicht nur in Neufahrn. Die Filmtheaterbetriebe Fläxl haben auch Kinos in Erding und Vilsbiburg.