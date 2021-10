Vorfreude auf Christkindlesmarkt – Händler sind erleichtert

Seit mehr als 20 Jahren verkaufen Annemarie und Franz Ittner Zwetschgenmännla auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Jetzt sind sie erleichtert: Denn mit der Produktion der kleinen Figuren haben sie bereits im Januar begonnen, doch bis vor kurzem war nicht klar, ob es in diesem Jahr Weihnachtsmärkte in Bayern geben wird und unter welchen Bedingungen.

Große Freude bei den Händlern

Dementsprechend erfreut sind die Ittners über die Nachricht, dass der Christkindlesmarkt weitgehend ohne Corona-Beschränkungen stattfinden soll. Endlich habe die Ungewissheit ein Ende, sagt Franz Ittner: "Wir haben zwar vorsichtshalber Zwetschgenmännla produziert, aber jetzt werden wir so richtig loslegen." Auch der Nürnberger Chocolatier Wolfgang Marx zeigt sich hocherfreut, er ist mit Leib und Seele seit elf Jahren dabei. An seinem Stand auf dem Christkindlesmarkt verkauft er vor allem die sogenannte "Lebkugel" - eine Trüffel-Praline aus Schokolade, Elisenlebkuchen, Sahne und verschiedenen Gewürzen. Da diese immer frisch hergestellt werden, muss er nicht lange im Voraus produzieren, aber die Rohstoffe einkaufen.

Produktion läuft über das ganze Jahr

Ganz im Gegensatz zum Ehepaar Ittner, das bereits im Januar mit der Fertigung der Zwetschgenmännla begonnen hat: Zuerst schlagen sie im Wald das Holz, das dann in Scheiben geschnitten wird als Standfuß für die Männla. Dann werden die Zwetschgen und Feigen auf den Draht gefädelt für den Körper. Von diesen Grundfiguren haben die Ittners noch hunderte vom vergangenen Jahr übrig, als der Christkindlesmarkt abgesagt wurde.

Zwetschgenmännla in der Tiefkühltruhe

Damit sie nicht ihre gesamte Produktion wegwerfen mussten, haben sie die Männla eingefroren. Dafür haben sie extra zwei Kühltruhen gekauft, die Figuren eingeschweißt und gefroren gelagert. Ansonsten wären die Zwetschgen und Feigen grau und unansehnlich geworden. Jetzt tauen sie die Figuren allmählich wieder auf. Franz Ittner bemalt die Walnüsse für die Köpfe, seine Frau Annemarie stellt die Kleidung für die verschiedensten Figuren her, zum Beispiel Fußballer, Jäger, Köchinnen oder Schornsteinfeger.

Markt wird "entzerrt" - Atmosphäre wie immer?

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) erklärte, der Markt werde in diesem Jahr anders aussehen, als vor Corona: "A und O ist für uns, den Markt zu entzerren. Er wird diesmal nicht nur auf dem Hauptmarkt, sondern auf mehreren Plätzen stattfinden, dadurch haben wir mehr Abstand zwischen den Buden und entzerren die Besucherströme." Die Händler hoffen, dass damit nichts von der Atmosphäre verloren geht, die alle kennen und schätzen.

Weniger Besucher aus dem Ausland

Die Familie Ittner rechnet auf jeden Fall mit deutlich weniger ausländischen Touristen, die hauptsächlich die kleinen Zwetschgenmännla als Mitbringsel kaufen. Deshalb werden sie in diesem Jahr nur rund halb so viele Figuren herstellen wie vor Corona. Trotzdem haben sie jetzt, wo der Markt stattfinden kann, alle Hände voll zu tun. Rund 1.000 Männla und Weibla wollen sie noch fertigstellen bis zur Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarktes am 26. November 2021.