Angriff mit ätzender Flüssigkeit in Bamberg: Zeugen gesucht

Nachdem eine 65-jährige Frau in Bamberg von einem unbekannten Täter mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen wurde, schließt die Polizei einen antisemitischen Hintergrund nicht aus. Weitere Auskünfte können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gegeben werden, so das Polizeipräsidium Oberfranken.

Ermittlungen in alle Richtungen

Geleitet werden die Ermittlungen nun von der Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Ermittelt werde in alle Richtungen, erklärte am Donnerstag ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München, bei der die Zentralstelle angesiedelt ist. Er betonte aber, dass der Fall noch völlig offen sei.

Junges Paar als Zeugen gesucht

Nun wird ein junges Paar gesucht. Die beiden haben sich am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr in der Nähe des Tatorts in der Bamberger Fußgängerzone aufgehalten. Sie sollen sich als Zeugen bei der Kripo Bamberg melden. Am späten Sonntagabend war die 65-jährige Frau nach ihren Angaben von einem unbekannten Mann mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen worden. Der Mann sei dann geflüchtet. Passanten, die die Frau entdeckten, verständigten die Rettungskräfte.