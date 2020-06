Vorfahrt in Naila missachtet: Zwei Autofahrer schwer verletzt

Autofahrer, die 75 Jahre und älter sind, sind an drei Viertel der schweren Unfälle, an denen sie beteiligt sind, schuld. Das haben Unfallforscher errechnet. Zu einem schweren Unfall mit einem Senior ist es in Naila gekommen. Der 80-Jährige war mit seinem Auto laut Polizei von einer Nebenstraße in die Hauptstraße eingefahren ist. Dabei übersah der Senior das vorfahrtberechtigte Fahrzeug eines 18-Jährigen.

Rettungshubschrauber bringt Senior ins Klinikum

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Er musste von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Ein Hubschrauber brachte den Senior in ein Klinikum. Schwer verletzt wurde auch der Unfallgegner. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro.