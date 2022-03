Vorfahrt genommen: Schwerer Unfall bei Sengenthal

Bei einem nächtlichen Unfall sind in Sengenthal im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sechs junge Menschen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren zum Teil schwer verletzt worden. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Beim Abbiegen wohl übersehen

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 18-Jähriger in der Nacht auf Sonntag an der Einmündung der B299 in Richtung Mühlhausen abbiegen und übersah dabei wohl das Auto eines ebenfalls 18-Jährigen, der in Richtung Neumarkt in der Oberpfalz unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Der 18-jährige Unfallverursacher und drei Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine 16-jährige Mitfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der andere 18-Jährige und seine 17 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwerste Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlasste eine Blutentnahme bei beiden Fahrern, ihre Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären. Die Bundesstraße war für längere Zeit total gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 27.000 Euro. Gegen den 18 Jahre alten Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.