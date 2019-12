Vorerst mehr Polizisten in Bayerns Innenstädten

Als Reaktion auf die jüngsten Gewalttaten im Freistaat hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) für die kommenden Wochen eine erhöhte Polizei-Präsenz angekündigt. Nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts am Dienstag erklärte Herrmann, vor allem Bereitschaftspolizisten würden bis Weihnachten verstärkt in den Innenstädten zum Einsatz kommen, und zwar "mit Fingerspitzengefühl".

Man reagiere damit auf die zunehmende Beunruhigung vieler Menschen, erklärte Herrmann mit Blick auf die tödliche Attacke auf einen Feuerwehrmann in Augsburg und den Messer-Angriff auf einen Polizisten in München. Allerdings sei die Sicherheitslage in Bayern insgesamt gut - und zuletzt auf das Niveau von vor 30 Jahren gesunken. Für die nächste Kriminalstatistik erwartet Herrmann weiter sinkende Zahlen.

Herrmann lobt ausgebaute Videoüberwachung

Bayerns Innenminister lobte die Augsburger Polizei erneut ausdrücklich für die rasche Festnahme von sieben jungen Männern nach dem tödlichen Angriff auf einen Feuerwehrmann. Der Fahndungserfolg sei auch der erst vor einem Jahr installierten, hochmodernen Videoüberwachung am Tatort geschuldet. Ähnlich hatte sich gestern bereits Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geäußert.

Über den Stand des geplanten Ausbaus der Videoüberwachung in Bayern will Herrmann das Kabinett im Januar informieren. Seit 2017 wurden 32 polizeilich betriebene Anlagen neu installiert. In ganz Bayern gebe es aktuell 75, zusätzlich zu den "tausenden kommunale Videoüberwachungsanlagen". Allerdings gibt es auch Kritik am geplanten Ausbau der Videoüberwachung - etwa von Bayerns Datenschutz-Beauftragtem Thomas Petri.