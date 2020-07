Vorerst keine weitere Suche: Kühe weiter auf der Flucht

Die am Samstag ausgebüxten Kühe eines Landwirts aus Treuchtlingen sind nach wie vor auf der Flucht. Nach Angaben der örtlichen Polizei sind derzeit keine weiteren Suchmaßnahmen geplant. Es sei unklar, wo man mit der Suche beginnen sollte.

Kühe gehen bei Hitze in den Schatten

Die Tiere würden sich wegen des warmen Wetters wahrscheinlich tagsüber an einen schattigen Ort zurückziehen, so die Polizei. Deshalb sei es nicht sinnvoll, das Gebiet mit dem Hubschrauber abzufliegen. Man sei aus diesem Grund auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Bisher habe es zwei Anrufe gegeben.

Sind die Tiere nun in Schwaben?

Ein Hinweisgeber geht davon aus, dass er die zwei Kühe an einer Weide im benachbarten Landkreis Donau-Ries gesehen hat. Als die Polizei dort eintraf, seien die Tiere aber schon weg gewesen. Deswegen ist es unklar, ob es sich dabei um die entflohenen Kühe gehandelt habe.

Noch sind die Kühe unterwegs

Auf der B2 und einer angrenzen Staatsstraße weisen seit dem Wochenende Schilder auf die freilaufenden Tiere hin. Auch die Jäger in der Umgebung sind informiert worden, damit sie Bescheid geben, falls sie die Kühe sichten. Die jeweils etwa 450 Kilo schweren Tiere abzuschießen mache man nur, wenn Gefahr für Leib und Leben für die Einfangenden oder für Unbeteiligte bestünde, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Großeinsatz der Polizei

Die beiden entflohenen Kühe haben am frühen Samstagabend (18.07.20) im mittelfränkischen Landkreis Treuchtlingen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Drei Streifenwagen rückten aus und die sechs Polizisten versuchten gemeinsam mit dem Besitzer der Tiere und etwa 15 freiwilligen Helfern die Kühe einzufangen. Weil die freiheitsliebenden Tiere über Straßen und Gleise türmten, sperrten die Beamten kurzzeitig die B2 sowie die Bahnstrecke Treuchtlingen-Ingolstadt.

Holprige Suche nach Kühen

Die beiden Entflohenen ließen sich trotzdem nicht einfangen und verschwanden in einem mehrere hundert Meter langen Dornengebüsch. "Die Kühe waren recht beharrlich, zwei Sturköpfe, würde ich sagen", sagte Polizeihauptkommissar Martin Hilpert. Die Beamten riefen deshalb einen Polizeihubschrauber zur Unterstützung. Der ortete die Tiere mit einer Wärmebildkamera und versuchte sie aus dem Dickicht zu treiben. Ein Polizeikollege aus Eichstätt war mit einem Betäubungsgewehr vor Ort. Er traf das Tier sogar. Doch die Spritze löste nicht aus und die Kuh floh über einen Bach in die Dunkelheit.

Warnschilder weisen auf freilaufende Kühe hin

Die jeweils etwa 450 Kilo schweren Kühe abzuschießen sei wirklich nur die Ultima Ratio, erklärte Polizeihauptkommissar Hilpert. Das mache man nur, wenn Gefahr für Leib und Leben für die Einfangenden oder auch für Unbeteiligte bestünde. Auf der B2 und der angrenzenden Staatsstraße stehen nun Warnschilder.

Erinnerung Kuh Yvonne

Hilpert und seine Kollegen mussten während ihres Einsatzes an die Kuh Yvonne denken. Im Sommer 2011 errang das Tier mediale Aufmerksamkeit, als es von einem Bauernhof in Mühldorf am Inn entwischte und mehr als drei Monate lang nicht eingefangen werden konnte.