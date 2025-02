Vorbildliche Zivilcourage - Busunfall nach Skiausflug

Sie haben Zivilcourage gezeigt: Mehrere Ersthelfer waren am Samstagabend in Neuburg an der Donau sofort zur Stelle, als der Fahrer eines Reisebusses das Bewusstsein und damit auch die Kontrolle über den Bus verlor. Sie haben den Mann noch in dem Wrack reanimiert. Er starb jedoch wenig später im Krankenhaus. Viel Glück hatten die Reisenden, die kurz zuvor den Bus verlassen hatten.

Ende eines Skiausflugs

Sie kamen von einem Skiausflug nachhause. An einem Parkplatz mitten in Neuburg - an der Ingolstädter Straße - ließ der Busfahrer die letzten Insassen kurz vor 23 Uhr aussteigen. Als er dann mit dem leeren Bus von dem Parkplatz zurück auf die Straße fuhr, trat bei ihm offenbar ein medizinisches Problem auf und er verlor das Bewusstsein, so schildert es Thomas Kult, Polizeihauptkommissar der Polizei Neuburg.

Bus fährt unkontrolliert über Kreuzung

Der führerlose Bus fährt eine Ampel und einen Stromverteilerkasten um, bevor eine Gartenmauer ihn stoppt. Nur durch viel Glück wird auf dem Gehweg niemand verletzt - auch kein Gäste des naheliegenden Steakhauses. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 50.000 Euro.

Zivilcourage der Ersthelfer

Gäste des Lokals und andere Autofahrer verschaffen sich sofort Zutritt in den verunglückten Bus und beginnen, den Fahrer zu reanimieren. Die eintreffenden Rettungskräfte bringen den Mann ins Klinikum Ingolstadt, wo er jedoch noch am Abend stirbt. Nach ersten Erkenntnissen, hat ein medizinischer Notfall zu dem Unfall geführt.

Polizei und Rettungskräfte loben das schnelle Eingreifen der Unfallzeugen, das sei nicht selbstverständlich. Für die Ersthelfer war ein Kriseninterventionsteam vor Ort.