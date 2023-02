Vorbild beim Energiesparen: Sportverein TSV Burgpreppach

Vor zwölf Jahren begann der TSV Burgpreppach mit der schrittweisen Sanierung seines Vereinsgebäudes und der Sportanlagen. Wie Vorstand Michael Busch gegenüber BR 24 mitteilte, lag die bisherige Gesamtinvestition bei rund 500.000 Euro. Viel Geld für einen Verein mit circa 400 Mitgliedern, so Busch. Das Gebäude mit Mehrzweckhalle wurde von 1983 bis 1986 errichtet. BR 24 gegenüber sagte Busch: "Das Problem ist, wenn man zu lange wartet, hat man eine riesige Investition vor sich und muss alles auf einmal renovieren." Das könne man oft finanziell oder auch durch Eigenleistungen nicht stemmen. Deshalb empfiehlt Busch die Sanierungen mit einem langfristigen Plan "Schritt für Schritt" umzusetzen.

LED-Beleuchtung und wärmeisolierte Fenster sparen Energie

Nahezu alle zwei Jahre packte der Sportverein eine Sanierung an. So ersetzte man unter anderem alle Leuchtmittel durch energiesparende LEDs. Da ein Teil der Lampen mit Bewegungsmeldern gesteuert wird, spart der Verein zusätzlichen Strom ein. Auch die Flutlichtanlage strahlt mit LED-Technik. Wie viel Strom der Verein nun weniger verbraucht, konnte Busch aufgrund der zurückliegenden Coronazeit nicht sagen. Im Rahmen der Sanierung der Turnhalle baute man in der Mehrzweckhalle noch wärmeisolierte Fenster anstelle der alten Glasbausteine ein.

Neues Dach und Wärmerückgewinnung bei Belüftungsanlage

"Der größte Brocken war sicherlich die energetische Sanierung der Turnhalle inklusive Dach im letzten Jahr mit circa 250.000 Euro", so Busch. Das alte Faserzementdach wurde durch ein isoliertes Blechdach ersetzt. Die Mehrzweckhalle erhielt 2022 eine neue Belüftungsanlage zur Luftreinigung. Dabei beträgt die Wärmerückgewinnung dieser neuen Anlage rund 95 Prozent. Das spare ebenfalls sehr viel Energie, so Busch.

Ölheizung durch Hackschnitzelanlage ersetzt

Darüber hinaus ersetzte der Verein die Ölheizung durch eine Hackschnitzelanlage. Allein dadurch spare der TSV Burgpreppach im Jahr circa 11.000 Euro Energiekosten ein. Laut Busch war die neue Anlage nach fünf Jahren amortisiert. Außerdem baute der Verein bei der Komplettsanierung der Sanitäranlagen wassersparende Toilettenspülungen und bei der Kernsanierung des Duschbereiches wassersparende Duschköpfe ein. Diese neuen Räume wissen Vereinsmitglieder wie Jonas Käser zu schätzen. Man halte sich nun wesentlich länger im Sportheim auf, weil man sich in den neuen Kabinen wohlfühle, so Käser.

Geräte in moderner Küche verbrauchen weniger Energie

Die Küche wurde für rund 75.000 Euro erweitert und erneuert. Die modernen Geräte verbrauchen weniger Energie. Doch das sei nicht der einzige Vorteil, erklärte Petra Schütz. "Mit einer modernen Küche macht es einfach viel, viel mehr Spaß zu kochen und man findet auch leichter Helfer, die einen unterstützen", ergänzt sie. Aus diesem Grund habe der Verein ab 2015 das "Futtern wie bei Muttern" eingeführt. Dabei koche man zum Beispiel alte fränkische Gerichte. Diese würden viele nicht mehr kennen. Zu "Futtern wie bei Muttern" können sich alle aus dem Dorf und der Umgebung anmelden und zum Essen kommen.

Investitionen innerhalber weniger Jahre abbezahlt

Die Investitionen der letzten Jahre haben sich gelohnt. Laut Busch ist innerhalb weniger Jahre alles abbezahlt und das nicht nur wegen gesparter Energiekosten. Es gibt unterschiedliche Förderungen. Eine davon bietet zum Beispiel der Bayerische Landes-Sportverband. Dieser hat den TSV Burgpreppach beim Projekt im letzten Jahr mit 55 Prozent bezuschusst. Der hohe Prozentsatz kommt dem Verein deshalb zugute, da er sich in einer strukturschwachen Region befindet. Busch erklärte: "Natürlich muss man auch Leistungen erbringen, um die Förderung zu bekommen. Dazu gehört unter anderem zehn Prozent Eigenleistung bei jedem Projekt."

Geringerer Wasserverbrauch durch Beregnungsanlage

2022 installierte der Sportverein auf dem Hauptplatz eine Beregnungsanlage. Das Wasser kommt aus einem Brunnen in der Nachbarschaft. Die Anlage läuft nachts. Im Gegensatz zur alten Rasensprenganlage spart der Verein nun einiges an Wasser ein, weil zuvor vieles verdunstet ist, bevor es an die Graswurzeln gelangen konnte.

Bis 2030 will der Sportverein klimaneutral sein

Im Frühjahr will der TSV Burgpreppach Ladestationen für E-Bikes installieren. Jeder darf sie dann kostenlos nutzen. 2024 sollen die Fenster im Gastraum ausgetauscht werden. Außerdem plant der TSV Burgpreppach eine Photovoltaikanlage mit Speicher zu installieren. Die Vision: Bis 2030 will der Sportverein klimaneutral sein. Der Verein bietet sieben verschiedene Sportarten an. Dazu zählen Kinderturnen, Seniorengymnastik, Theatergruppe, Gardetanz, Fußball, Bodywork Out und eine Laufgruppe. Die erste Fußball-Herrenmannschaft spielt in der Kreisklasse. Die Halle wird von Montag bis Freitag auch von der danebenliegenden Grundschule genutzt.