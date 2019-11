Vorbereitungen für Schwimmenden Christkindlmarkt in Vilshofen

Die Aufbauarbeiten für Christkindlmärkte sind bereits in vollem Gange: an diesem Wochenende starten in Niederbayern einige Weihnachtsmärkte, unter anderem in Deggendorf, Hauzenberg (Lkr. Passau) sowie in Vilshofen (Lkr. Deggendorf). Für den "schwimmenden Christkindlmarkt" in Vilshofen auf dem Schiff sind die Städtischen Mitarbeiter im Vorfeld bis zu zwei Wochen lang dabei, entlang der Donaupromenade 25 Holzbuden aufzustellen.

Besonderheit in Vilshofen: eine neun Meter hohe Glühweinpyramide

Speziell für Vilshofen wurde im letzten Jahr erstmals eine neun Meter hohe Glühweinpyramide angefertigt. Sie fand großen Zuspruch und wird heuer zum zweiten Mal aufgestellt. Dort kann man sich nicht nur mit Glühwein, sondern auch in der Bude selbst ein wenig aufwärmen.

40.000 Lichter für den Christkindlmarkt

Besonders aufwändig ist der Christbaumschmuck: insgesamt 1500 Kugeln werden einzeln aufgehängt, und 40.000 Lichter zieren den fertigen Baum.

Kunsthandwerk aus Bayern und Österreich auf dem Schiff

Beim schwimmenden Christkindlmarkt in Vilshofen sind Kunsthandwerk und "Schmankerlbuden" getrennt. Auf dem Schiff können Gäste bereits zum 17. Mal 40 Kunsthandwerkern aus Bayern und Österreich zuschauen, beim Klöppeln, Schnitzen, Weben und Töpfern. Kulinarische Schmankerln gibt es in den Holzbuden entlang der Donaupromenade.

"Größte BrettKrippe der Welt"

Eine weitere Besonderheit ist die "größte Brettkrippe der Welt" auf dem Dach des Schiffes. Der Schwimmende Christkindlmarkt findet heuer an den ersten drei Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag in Vilshofen statt.