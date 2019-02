vor 25 Minuten

Vorbereitungen für Schneemann Jakob in Bischofsgrün

Traditionell wird am Freitag vor Rosenmontag in Bischofsgrün der Schneemann Jakob gebaut. Im Kurort liegt nach dem Frühlingswetter kaum noch Schnee – deshalb karren ab heute freiwillige Helfer vom Schneeberg und aus Karches das weiße Baumaterial an.