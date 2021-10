Vorbereitungen für Oberammergauer Passion laufen an

Endlich wieder geschäftiges Treiben im Passionsspielort Oberammergau. Es war ein Schock für den gut 5.000-Seelen-Ort, als 2020 die Passionsspiele wegen Corona abgesagt werden mußten. Jetzt aber laufen die Vorbereitungen an für die Passion 2022.

Kostüme nähen und Kulissen bauen

In der Schneiderei sind bereits die Nähmaschinen angelaufen. Jeder der über 2.000 Mitwirkenden kommt zur Kostümanprobe. Da zeigt sich schnell, was die Coronapause bewirkt hat, bei so manchen Gewand muss die Nadel angelegt werden, dass es wieder passt.

In den nächsten Tagen starten auch die Kulissenbauer. Zwar bleiben die Bühnenbilder die gleichen, doch der Aufbau dauert. Im Dezember hat Spielleiter Christian Stückl die erste Leseprobe angesetzt, und auch der Chor stimmt sich ein.

Hoffnung Dank 3G-Plus-Regel

Frederik Mayet, Pressesprecher der Spiele und einer der Jesusdarsteller, äußert sich im BR-Interview erleichtert, dass dank der 3G-Plus-Regel derzeit Theatervorstellung bis zu 5.000 Personen ohne Maske möglich sind.

Für die Proben werde derzeit an einem Hygienekonzept gearbeitet. Angedacht sind regelmäßige Tests, unabhängig davon, ob jemand geimpft, genesen oder ungeimpft ist. Mayet zeigt sich optimistisch, dass so die Passion im kommenden Jahr stattfinden könne, jedoch werde es eine andere sein als vor der Pandemie.