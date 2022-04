Vorbereitungen für Feuerwehr-Hilfskonvoi in die Ukraine laufen

Zwei Sammelstellen hat der Bayerische Feuerwehrverband für Spenden für einen Hilfskonvoi in die Ukraine eingerichtet: Eine befindet sich in Unterföhring bei München, die andere in Lauf an der Pegnitz. Hier können Feuerwehren aus den verschiedenen bayerischen Landkreisen ihre Spenden abgeben.

Große Hilfsbereitschaft bei den Feuerwehren

Rund 200 Feuerwehren, darunter zum großen Teil Freiwillige Feuerwehren, aber auch Werks- und Betriebsfeuerwehren, sind bei der seit Dienstag laufenden Spendenaktion des Landesfeuerwehrverbands Bayern involviert. Gespendet wird eigentlich alles, was man als Feuerwehr gebrauchen kann, so Marina Wieluch, Sprecherin des Verbands.

Feuerwehrleute arbeiten bis spät in die Nacht

In Lauf an der Pegnitz wurden gestern bis spät in die Nacht noch Spenden der Feuerwehren aus ganz Nordbayern angenommen. Neben Helmen, Schutzanzügen, Schläuchen oder Pumpen wurde auch schwere technisches Gerät angeliefert – zum Beispiel sogenannte Spreizer, die zur Befreiung von Personen benötigt werden. Rund 30 Feuerwehrler aus dem Nürnberger Land, die hier ehrenamtlich mithalfen, kümmerten sich in einer Lagerhalle der Feuerwehr in Lauf darum, dass die Hilfsgüter sorgfältig sortiert und verpackt wurden.

"Die Ware wird kontrolliert und nach Nutzung kategorisiert. Damit die ukrainische Feuerwehr gleich zuordnen kann, was in den Kartons drinnen ist." Christian Falk, Kreisbrandinspektor im Landkreis Nürnberger Land

Acht Feuerwehrfahrzeuge als Spende

Neben den rund 300 Europaletten, die die Feuerwehren aus Nord-und Südbayern in ihre rund 30 Transportfahrzeuge verladen haben, sind auch insgesamt acht Feuerwehrfahrzeuge von den Gemeinden gespendet worden. Aus dem Nürnberger Land komme zum Beispiel ein gespendetes Löschgruppenfahrzeug mit, so Christian Falk.

"Ein ganz großer Dank an die Kommunen, die ihre Erlaubnis gegeben haben an die Feuerwehr, dass diese ihre Geräte abgeben dürfen." Christian Falk, Kreisbrandinspektor im Landkreis Nürnberger Land

Besonders die gute Organisation und die große Hilfsbereitschaften der Feuerwehren aus den verschiedenen Landkreisen Bayern sei richtig toll, so der Kreisbrandinspektor.

Feuerwehr-Hilfskonvoi startet am Samstag früh Richtung Polen

Der Zeitplan ist straff. Am Donnerstagnachmittag sollen die Transportfahrzeuge aus Nord- und Südbayern in Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) aufeinandertreffen und von dort dann in den frühen Morgenstunden am Samstag Richtung Polen/ Krakau starten. Dort werden die Hilfsgüter dann ausgeladen und durch die polnischen Behörden weiter in die Ukraine verteilt, so Christian Falk.

Aus der Ukraine habe man schon gehört, dass etwa 100 Feuerwehrhäuser zerstört worden sind. Der Kreisbrandinspektor hofft wie viele der Helfenden, dass die Güter der Feuerwehr in der Ukraine schnell schnell einsatzbereit sind und helfen können.