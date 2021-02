Vorbereitungen für digitalen Politischen Aschermittwoch laufen

Statt Biertische aufzubauen, werden in diesem Jahr Kameras in Position gebracht. Die Vorbereitungen für den digitalen Politischen Aschermittwoch laufen. Alle Parteien bauen TV-Studios auf, aus denen live gestreamt wird, vier Parteien kommen dafür sogar wieder nach Niederbayern.

Aufbauarbeiten in Dreiländerhalle laufen

Seit heute (MO) laufen die Aufbauarbeiten in der Passauer Dreiländerhalle. In diesem Jahr werden erstmals keine Biertische aufgebaut, kein weiß-blauer Himmel an der Decke angebracht und auch kein CSU-Schriftzug auf Bierkrüge gedruckt. Stattdessen wird die Bühne in ein TV-Studio umgewandelt. Generalsekretär Markus Blume und Ministerpräsident Markus Söder werden aus diesem Studio heraus ihre Reden halten. CDU-Vorsitzender Armin Laschet wird zugeschaltet werden. Damit es sich dennoch nach Bierzelt anfühlt, konnten Interessierte Fan-Pakete kaufen mit Bier, Tröte und Fähnchen.

"Es ist fast mehr Arbeit"

Auch bei den Freien Wählern in der Deggendorfer Stadthalle wird an einem Fernseh-Studio gearbeitet. "Es ist fast mehr Arbeit als ein normaler Politischer Aschermittwoch", sagt Christoph Hollender, Pressesprecher der Freien Wähler, zur Organisation. Denn zur technischen Umsetzung kommt – wie bei allen Parteien – die Umsetzung des Hygienekonzepts hinzu: mit Schnelltests, Fiebermessgeräten, Plexiglasscheiben und Luftfilteranlagen. In der Deggendorfer Stadthalle sollen zwei Bereiche entstehen: Ein Stammtisch, an dem verschiedene FW-Mitglieder über aktuelle Themen diskutieren, und ein Redner-Bereich. Am Pult werden unter anderem Kultusminister Michael Piazolo und Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident, stehen.

User können Fragen stellen

Die SPD setzt im Wolferstetter Keller in Vilshofen unter dem Motto "digital #bayDir im Wohnzimmer" auf ein Talk-Format. Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird sich nach seiner Rede an einen Stammtisch zu Genossinnen und Genossen wie Natascha Kohnen und Uli Grötsch gesellen. Dort wird er Fragen von Usern beantworten. "Die Reden werden kürzer sein als früher. Insgesamt wollen wir weniger Bierzeltstimmung, dafür mehr Interaktion", sagt Pressesprecherin Helga Kindler.

Bürger werden mit eingebunden

Ab morgen baut die Partei Die Linke in Passau am Oberhaus ihr TV-Studio auf. Janine Wissler, Kandidatin für den Parteivorsitz, wird vor Ort sein, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wird zugeschaltet. Auch hier ist der Plan: Die Reden sollen kürzer sein, stattdessen sollen auch Bürger zu Wort kommen, die ihre Situation in der Pandemie schildern – ein Lieferando-Mitarbeiter zum Beispiel.

Streaming auch aus München und Greding

Aus München streamen die Grünen mit Parteichefin Annalena Baerbock und die FDP mit Parteichef Christian Lindner. Die AfD überträgt live aus Greding, unter anderem die Rede des innenpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, Gottfried Curio.