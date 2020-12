Vorbereitungen auf Impfstart in Unterfranken laufen

In Würzburg, Kitzingen, Lohr, Bad Neustadt, Bad Kissingen, Hofheim und Aschaffenburg wurden bereits Impfzentren eingerichtet und mobile Impfteams für Seniorenheime zusammengestellt. Laut dem Landratsamt Würzburg sollen voraussichtlich am 28. Dezember die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in Stadt und Landkreis Würzburg durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Impfstoff am 27. Dezember in Würzburg ankommt.

Nach Angaben der Regierung von Unterfranken ist noch unklar, wie viele Impfdosen für den Regierungsbezirk vorgesehen sind und wie diese dann verteilt werden.

Impfzentrum Schweinfurt geht verspätet an den Start

Auch die Stadt Schweinfurt bereitet sich vor und hat mit etwas Verzögerung ein Impfzentrum auf dem Volksfestplatz eingerichtet. Am Mittwoch wird es der Öffentlichkeit vorgestellt. Verwaltet wird das Impfzentrum von der Stadt Schweinfurt. Laut einer Sprecherin kümmert sich eine eigens dafür abgestellte Verwaltungsleiterin um die Beschaffung des Impfstoffs und koordiniert die Abläufe mit dem Ärztlichen Leiter des Impfzentrums. Im Moment sei man dabei, einen Impfplan aufzustellen, der die ersten Impfungen im Zeitraum vom 27. bis zum 30. Dezember abdeckt, so die Stadt.

Bis zu 800 Impfungen täglich in Schweinfurt

Zwar sei noch unbekannt, wie viele Impfdosen für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt zur Verfügung gestellt werden. Aber es wären Kapazitäten für täglich bis zu 600 Impfungen da, heißt es von der Stadt Schweinfurt. Dies könne man bei Bedarf bis auf 800 Impfungen pro Tag erhöhen, solange ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Die Stadt Schweinfurt einen viertägigen Rhythmus, da der Impfstoff nach Entnahme aus dem Ultra-Tiefkühlschrank innerhalb von vier Tagen verimpft sein muss. Gelagert werden muss der Impfstoff bei minus 70 Grad.

Präsentation des Impfzentrums in Hofheim

Der Landkreis Haßberge stellt am Dienstag sein Impfzentrum vor. Untergebracht ist es beim Kreisverband des Roten Kreuzes in Hofheim. Das Impfzentrum soll sieben Tage die Woche geöffnet sein. Pro Tag sollen in der Anfangszeit zunächst bis zu 100 Impfungen möglich sein. Zusätzlich sollen mobile Teams beispielsweise in Senioren- und Pflegeheimen unterwegs sein. Es gibt eine "Impfstraße" im Sinne einer Einbahnstraßen-Regelung. Pro Schicht sollen neun Mitarbeiter und ein Arzt vor Ort sein. Für den Betrieb des Impfzentrums sollen insgesamt bis zu 35 Mitarbeiter in unterschiedlichen Arbeitsmodellen tätig sein.