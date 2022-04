Vorbereitungen auf den Start der Freibadsaison in Unterfranken

Die Öffnungs-Termine sind zwar von Freibad zu Freibad etwas unterschiedlich. Dennoch: Auch in Unterfranken bereiten sich Bäder-Betreiber schon auf den Start der Freibad-Saison vor. Das Würzburger Dallenbergbad etwa startet in diesem Jahr voraussichtlich Mitte Mai in die Saison – etwas später als gewöhnlich. Nach Angaben der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) liegt das vor allem am Wetter. "Bei Außentemperaturen um 10 Grad Celcius macht ein Freibad einfach keinen Sinn", heißt es von den Betreibern. Der Außenbereich des Nautilandes werde derzeit vorbereitet und soll zeitnah genutzt werden können.

Personalmangel bei Schwimmbädern – "bekanntes Phänomen"

Neben den bislang kühlen Temperaturen gibt noch ein weiteres Problem: Kurz vor Beginn der Freibadsaison 2022 macht sich nämlich bei ersten Schwimmbädern im Raum Würzburg Personalmangel bemerkbar. "Wir arbeiten mit dem absoluten Minimum", so die Würzburger Bäder GmbH auf BR-Anfrage. Demnach hat das Tochterunternehmen der WVV derzeit mehrere Stellen ausgeschrieben. Der Rücklauf sei allerdings gering. Laut einer Sprecherin ist das Phänomen bereits seit mehreren Jahren zu beobachten. Die Sommersaison 2022 sei jedoch nicht gefährdet.

Ungewissheiten in Zusammenhang mit Corona-Pandemie

Der Fachkräftemangel beschäftigt jedenfalls mehrere Bäderbetreiber. So berichtet etwa Peter Zimmermann, Projektleiter beim Aqua Sole in Kitzingen, dass insbesondere Fachangestellte für Bäderbetriebe fehlen. "Das ist absolute Mangelware", sagt er. Kassen- und Reinigungspersonal sei ebenfalls schwer zu finden. Zimmermann vermutet, dass die geringen Bewerberzahlen auch mit den langen Schließungen seit Beginn der Corona-Pandemie zu tun haben: "Weil keiner weiß, was passiert." Das Aqua Sole in Kitzingen sei personell allerdings gut aufgestellt. Die Eröffnung des Freibads auf der angrenzenden Mondseeinsel ist für den 14. Mai geplant.

Ehrenamtliche Unterstützung im Landkreis Kitzingen

Am 8. Mai will das Freibad in Abtswind im Landkreis Kitzingen öffnen. Nach Angaben des dortigen Bürgermeisters gibt es dort keine personellen Probleme. Auch das Terrassenbad in Markt Einersheim im Landkreis Kitzingen kann wie geplant öffnen. Dort gibt es eine Gruppe von 14 Ehrenamtlichen, die im Zwei-Schicht-Betrieb die Aufsicht übernimmt. Geplant ist die Öffnung spätestens bis Anfang Juni, sagt der dortige Bürgermeister. In den beiden Jahren vor der Pandemie seien jeweils 20.000 bis 25.000 Besucher gekommen.

Schweinfurt: Suche nach weiteren Saisonkräften

Die Freibäder in Schweinfurt und Gerolzhofen starten pünktlich in ihre Saison. Wie Dirk Wapki von den Stadtwerken Schweinfurt mitteilte, ist der erste Tag der Freibadsaison im Silvana mit dem Beginn der bayerischen Pfingstferien Anfang Juni geplant. Dies ist auch der übliche Starttermin, so Wapki. Personalmangel gibt es auch hier. In der Regel beschäftigt das Silvana ein Dutzend zusätzliche Mitarbeiter während der Freibadsaison. "Wie jedes Jahr befinden wir uns aktuell noch auf der Suche nach weiteren Saisonkräften", ergänzte Wapki. "Wir versuchen einem eventuellen Personalmangel im ersten Schritt durch Mehrarbeit und Überstunden entgegenzuwirken."

Das Freibad Geomaris in Gerolzhofen startet wie üblich Mitte Mai in die Freibadsaison. Laut Wolfgang Schulz, dem Betriebsleiter des Geomaris, ist der Eröffnungstag am Samstag, 14. Mai. Nach seinen Angaben arbeiten drei Personen im Freibad. Ein Personalmangel herrsche derzeit nicht. Sowohl das Silvana als auch das Geomaris bieten neben einem Freibad auch ein Hallenbad.

Freibad in Karlstadt öffnet trotz aktueller Wetterlage im Mai

Das Freibad in der Main-Spessart-Kreisstadt Karlstadt wird nach dem derzeitigen Stand bereits am 1. Mai öffnen. Das ist trotz der aktuellen Wetterlage möglich, weil die Freizeitanlage am Mainufer dank der Abwärme des benachbarten Zementwerks eine Wassertemperatur von angenehmen 26 Grad bietet. Damit spielen auch die gestiegenen Energiekosten für dieses Bad keine Rolle. Heuer wird es bis voraussichtlich Mitte September auch wieder eine Saisonkarte und Zehnerkarten geben. Darauf wurde durch die Corona-Pandemie in den letzten beiden Sommern verzichtet.