Vorbereitungen auf den Impfstart in Schwaben

Eines der Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm wird am Sonntag, den 27.12., öffnen und zwar das Zentrum im ehemaligen Feneberg-Supermarkt in Weißenhorn, die Öffnungszeiten sind dann täglich von 11 bis 17 Uhr. Außerdem werden ab Sonntag mobile Impfteams im Landkreis unterwegs sein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügern, die sich als mobile Impfteams ausgeben könnten, um in Privatwohnungen zu kommen. Aktuell suchen laut Polizei die echten mobilen Impfteams keine privaten Haushalte auf.

Hier befinden sich die Impfzentren in Schwaben

Landkreis Neu-Ulm: Öffnung weiterer Impfzentren hängt von Impfstoff ab

Die weiteren Impfzentren bei der Firma Nuvisan in Neu-Ulm und in der Illertalklinik gehen voraussichtlich Anfang Januar in Betrieb. Die Starttermine hängen von den Impfstofflieferungen ab. Für den Landkreis Neu-Ulm wird es zunächst 100 Impfdosen geben. Wieviele Dosen in den Tagen darauf folgen, steht laut Landratsamt noch nicht definitiv fest, für den 28.12. ist aber eine "größere Impfstoffmenge" angekündigt.

Sehr hohe Impfbereitschaft bei Klinikpersonal im Kreis Günzburg

Der Landkreis Günzburg wird am Sonntag damit beginnen, Klinikpersonal der Kreiskliniken zu impfen, wie das Landratsamt mitgeteilt hat. Die Impfbereitschaft des Personals liegt, laut Landratsamt, bei fast 100 Prozent. Außerdem werden Bewohner des Kreisaltenheims in Burgau die ersten sein, die in den Sozialeinrichtungen geimpft werden.

Die Landkreise Günzburg und Donau-Ries erwarten heuer noch fast 1000 Impfdosen

Ab Sonntag, 27.12., stehen im Landkreis Günzburg nach Angaben des Landratsamts 100 Impfdosen bereit. Noch dieses Jahr sollen zwei weitere Tranchen mit jeweils 975 Dosen geliefert werden, die sich die Landkreise Donau-Ries und Günzburg zur Hälfte teilen. Das Landratsamt Günzburg rechnet damit, dass die Impfzentren in Krumbach und Günzburg ab Januar auch Menschen vor Ort impfen werden. In den kommenden Tagen will die Verwaltung alle Personen im Landkreis anschreiben, die über 80 Jahre alt sind, weil die, wenn sie möchten, zuerst geimpft werden.

Der Landkreis Augsburg hat eine Impf-Hotline eingerichtet

Der Landkreis Augsburg hat eine Telefon-Hotline für das Corona-Impfzentrum eingerichtet, das hat das Landratsamt mitgeteilt. Die Hotline ist von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr zu erreichen unter der Telefonnummer 06102 20825591. Es werden laut Landratsamt ausschließlich Fragen rund um die Corona-Impfung beantwortet, Impftermine können über die Hotline nicht vereinbart werden. Aktuelle Informationen zu den Impfungen gibt es auch im Netz auf den Internetseiten des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung.

Der Landkreis Lindau öffnet seine Impfzentren später

Im Landkreis Lindau starten mobile Teams am Sonntag, 27.12., mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen, dafür stehen laut Landratsamt 100 Impfdosen zur Verfügung. Die beiden Impfzentren in Lindau und Lindenberg werden ihren Betrieb aufnehmen, wenn weitere Impfdosen zur Verfügung stehen und die Lieferketten zuverlässig funktionieren, wie das Landratsamt mitgeteilt hat. Zur Koordination der Bayerischen Impfzentren und mobilen Impfteams im Landkreis Lindau hat Landrat Elmar Stegmann Dr. Klaus Adams als Ärztlichen Leiter bestellt.