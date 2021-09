Vorbereitungen auf Christkindlmärkte laufen bereits

Bereits jetzt im September laufen in Niederbayern und der Oberpfalz die Vorbereitungen für die kommende Christkindlmarktsaison unter Corona-Bedingungen. In einigen Städten gibt es schon erste Konzepte.

Mehr Buden, keine Bühnen in der Oberpfalz

Die Stadt Regensburg plant nach dem Motto "Alles möglich machen, was möglich ist", heißt es aus dem Rathaus. Hier sind die Veranstalter guter Dinge und wollen den Markt auf mehrere Stationen in der Stadt verteilen und mehr Buden aufstellen als im vergangenen Jahr.

In Neumarkt in der Oberpfalz soll spätestens bis Ende Oktober der Weihnachtsmarkt vollständig geplant sein, da der Termin am 25. November schon feststeht. Bühnen oder Aufführungen sind in Neumarkt erst mal keine geplant.

Vorsichtige Planungen in Niederbayern

Seit Mitte Juli können sich in Landshut Budenbetreiber für einen Stand am dortigen Christkindlmarkt bewerben. Ende September soll dann entschieden werden, wer welchen Budenplatz bekommt. Laut der Stadt muss das Hygienekonzept noch ausgearbeitet werden.

In Passau hingegen wolle man laut einer Stadtsprecherin noch warten, wie sich das "Herbstvergnügen", also das Mini-Ersatz-Volksfest, das derzeit stattfindet, entwickelt. Wenn das "gut geht" starten die Passauer in die konkreten Planungen für den Weihnachtsmarkt, heißt es.

Keine Maskenpflicht unter freiem Himmel

Für alle Märkte gilt: Eine Maskenpflicht gibt es bei Veranstaltungen unter freiem Himmel bis 1.000 Besucher nicht. Bei mehr Gästen muss der Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegen.