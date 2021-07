Vorbereitung auf die Special Olympics : "Regensburg wir kommen"

Wäre nicht Corona, würden in dieser Woche rund 3.000 Sportlerinnen und Sportler in Regensburg um eine Medaille kämpfen. Am Dienstag hätten eigentlich die Special Olympics Landesspiele Bayern starten sollen.

Die Sportwettkämpfe richten sich gezielt an Menschen mit geistiger Behinderung. Corona-bedingt wurden die Wettbewerbe allerdings auf 2022 verschoben. Mit der Aktion "Regensburg wir kommen" will der Landesverband Bayern nun die Vorfreude der Teilnehmer steigern.

Ausfall für Sportler erstmal "tragisch"

Die Verschiebung sorgte bei den Sportlern laut Robert Kulisch, dem Leiter der integrativen Laufgruppe in Regensburg, zunächst für Frust: "Die Stimmung war erstmal unterirdisch, man fiebert lange auf solch ein Event hin und freut sich drauf - das muss man erstmal verdauen".

Er sieht die Verschiebung ins nächste Jahr allerdings auch als Chance, da man Corona-bedingt nicht so viel trainieren konnte wie in normalen Jahren.

Ersatzprogramm mit Aufgaben

Um die Sportler zu motivieren, haben sich die Veranstalter ein Ersatzprogramm für diese Woche überlegt. Die Athletinnen und Athleten können nach dem Motto "Regensburg 2022 wir kommen" daheim Kilometer beim Laufen, Radeln oder Schwimmen sammeln. Die besondere Herausforderung ist es, dass sie mindestens so viele Kilometer, wie ihr Wohnort vom Austragungsort Regensburg entfernt ist, absolvieren sollten. Bis zum Samstag kann jeder Sportler die Aufgaben Corona-konform für sich allein oder in kleinen Gruppen absolvieren. Die Regensburger Lauftruppe von Robert Kulisch hat einen Heimvorteil, da die meisten Mitglieder nah an Regensburg wohnen - aber auch sie sind in dieser Woche mit dabei und freuen sich schon auf die Special-Olympics:

"Mein Ziel ist es, anzukommen und einfach durchzuhalten. Ich freue mich sehr wenn die Spiele nächstes Jahr zu uns nach Regensburg kommen.", Fabian Häusler mehrfacher Special Olympics Teilnehmer.

Auch Athletensprecher und Teilnehmer Ernst Kammerer freut sich auf die Zusammenkunft im nächsten Jahr: "Es ist einfach schön sich mit den anderen Teilnehmern austauschen zu können, zu sehen wie andere mit dem Wettbewerb umgehen, sich gegenseitig zu motivieren, ich freue mich sehr darauf."