Vor zehn Jahren: Isar 1 wird heruntergefahren

Auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass das Kernkraftwerk Isar 1 in Essenbach im Kreis Landshut heruntergefahren wurde. Auslöser war die Reaktorkatastrophe von Fukushima in Japan. Heute läuft bereits der Rückbau des Meilers.

Keine Brennelemente mehr in Isar 1

Nachdem zunächst das Innenleben demontiert wird, ist von außen kaum etwas von den Arbeiten zu sehen. Inzwischen sind auch alle Brennelemente aus dem Kernkraftwerk entnommen worden. Wo einst das KKN stand, weiden heute Rinder auf der grünen Wiese. An das Kraftwerk erinnert nur ein Gedenkstein.

Isar 2 wird kommendes Jahr abgeschaltet

Der Block Isar 2 nebenan wird spätestens Ende 2022 abgeschaltet und dann rückgebaut. Schon in den 1990er Jahren war am Standort Isar das benachbarte Kernkraftwerk Niederaichbach vollständig demontiert und beseitigt worden. Es war europaweit der erste vollständige Rückbau eines Kernkraftwerks.