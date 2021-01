Vor zehn Jahren: Hochwasser hielt Unterfranken 2011 in Atem

Ähnlich ist es einige Kilometer den Main abwärts in Winterhausen. Weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind hier nur schwer umsetzbar, sagt Bürgermeister Christian Luksch (Unabhängige Wählergemeinschaft) bei einem Gang durch den Ort. Es gebe schlicht zu viele Einflussschneisen, die das Wasser nehmen könnte. 2011 sei man in Anbetracht dessen gut davongekommen. Wäre das Wasser so hoch gestiegen wie 2003, hätte es gedroht in den Altort zu fließen. Damals hatten Feuerwehrmann Markus Wolpert und seine Kollegen eine Holzbarriere samt Sandsäcken errichtet. 2011 sei das nicht notwendig gewesen.

Pfingsthochwasser 2013 deutlich niedriger als 2011

Trotzdem: Die Gefahr eines Hochwassers bleibt. "Toi, toi, toi", sagt der Winterhäuser Christian Luksch. Die Älteren im Ort hätten die Faustregel: "Alle sieben Jahre gibt es ein Hochwasser." Die vergangenen zehn Jahre seien also eine willkommene Ausnahme gewesen. Beim Pfingsthochwasser 2013 lagen die höchsten Pegel am Main deutlich niedriger, in Würzburg bei 5,19 Meter.

Hafenlohr bekommt Umgehung und Hochwasserschutz

Die Hoffnung bleibt, dass zukünftige Hochwasser weniger Schaden in Unterfranken anrichten. In Hafenlohr etwa konnte Bürgermeister Schwab just in diesen Tagen verkünden: Zwischen Altort und Main kann eine Umgehungsstraße gebaut werden, Spundwände zum Hochwasserschutz inklusive. Gegen einen bestehenden Planfeststellungsbeschluss hatte eine Bürgerin zuletzt Einspruch eingelegt. Die Gemeinde konnte sich mit der Frau einigen, die Klage wurde zurückgezogen. Knapp 20 Millionen Euro soll das Vorhaben insgesamt kosten. Die Trasse verläuft auf einer stillgelegten Bahnlinie.

"Eine neue Lebensqualität für die Hauseigentümer und Bewohner im Altort" erhofft sich Schwab von dem Projekt. Seine Erwartung: Durch weniger Autos und ohne die Hochwassergefahr, könnte der Altort zum Beispiel für junge Familien attraktiver werden. In vier Jahren soll das alles fertig sein. Solange könnten sich Bilder wie 2011 allerdings auch in Hafenlohr wiederholen.