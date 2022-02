Vor zehn Jahren: Das Aus für Schott Solar in Alzenau

Seit Mitte Februar 2012 werden im Werk von Schott Solar in Alzenau keine Solarzellen mehr hergestellt. Damit endete nach 18 Jahren die Produktion von Solarzellen in Alzenau. Schott Solar, die Solartochter des Spezialglasherstellers Schott, begründete den Schritt mit "drastisch verschlechterten Marktbedingungen", Überkapazitäten und einem "massiven Preisverfall" im Photovoltaik-Bereich – insbesondere wegen asiatischer Wettbewerber.

Schritt erfolgte aus Gründen der Rentabilität

Mitte März 2012 verloren 276 Mitarbeiter aus der Produktion bei Schott Solar in Alzenau ihre Arbeit. Laut Betriebsrat waren die Verhandlungen mit der Geschäftsführung gescheitert. Dem Betriebsrat zufolge war dem Unternehmen selbst die Produktion einer neuen Hochleistungs-Solarzelle zu teuer. "Diese Zelle ist noch gar nicht auf dem Markt und könnte 20 Prozent billiger gefertigt werden", so der ehemalige Betriebsratsvorsitzende Berthold Martin" im Februar 2012.

Forschung an Solarzellen danach ebenfalls eingestellt

Anders als ursprünglich angenommen, gab Schott Solar Ende Dezember 2012 auch die Solarzellen-Forschung in Alzenau und damit den kompletten Standort auf. In der Forschungsabteilung waren weitere 140 Mitarbeiter beschäftigt. "Wir sind tief traurig, sehen aber keinen anderen Weg!", äußerte sich Unternehmenssprecher Klaus Hofmann Ende Juni 2012 im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Für Schott Solar sei die Produktion von Solarzellen in Deutschland inzwischen zu teuer, so das Unternehmen. Der Kauf fertiger Zellen aus China sei günstiger als die Fertigung hierzulande. Schott Solar wolle sich ganz aus der Produktion kristalliner Solarmodule aus Silizium zurückziehen, begründete Hofmann die Entscheidung damals.

Alternativen: Umzug, Weiterbildung oder Abfindung

Den über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Alzenau war neben einer Abfindung eine Übernahme in andere Unternehmensbereiche angeboten worden, auch eine Transfergesellschaft war gegründet worden. Dort konnten sich die betroffenen Arbeitnehmer noch bis zu einem Jahr schulen und weiterbilden lassen.

Firmenzentrale bereits 2010 verlegt

Bereits im Jahr 2010 hatte der Solaranlagenbauer Schott Solar seine Firmenzentrale von Alzenau nach Mainz verlegt, wo auch der Mutterkonzern, die Schott AG, seinen Sitz hat. Das neue Hauptquartier war im August 2010 eröffnet worden. ʺMit dem Umzug vom unterfränkischen Alzenau nach Mainz schaffen wir Raum für die Entwicklung unserer Solartochterʺ, sagte damals Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer, Vorsitzender des Vorstandes der Schott AG.

Als internationales Unternehmen ist die Schott Solar AG mittlerweile fast aufgelöst.