Vor Lockdown: Kein Ansturm in mittelfränkischen Innenstädten

Ab kommendem Mittwoch müssen bundesweit viele Läden und Geschäfte schließen. Manche hatten deswegen zu Wochenbeginn einen Ansturm auf die Innenstädte befürchtet. Der Massenandrang blieb in Mittelfranken jedoch aus.

Schlangen in der Nürnberger Innenstadt

In Nürnberg kommt es derzeit zu einem erhöhten Kundenandrang in der Innenstadt. Das teilte ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage mit. Demnach würden sich Schlangen vor Geschäften bilden, es handele sich aber um keine dramatische Lage oder einen Ansturm. Die Nürnberger Polizei appelliert an die Passantinnen und Passanten den Mindestabstand einzuhalten und den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Kein Ansturm auf Geschäfte in Ansbach

In der Ansbacher Innenstadt blieb es am Montag relativ ruhig. Einige Ansbacherinnen und Ansbacher tätigen zwar Einkäufe, aber nicht über das normale Maß hinaus. Auch im Einkaufszentrum Brücken-Center ist der Andrang nicht größer als sonst, wenn auch etwas mehr als in der Innenstadt. Bislang kam es auch nicht zu größeren Warteschlangen vor Geschäften.

Reger Betrieb in Erlangen

Ein anderes Bild zeigte sich in Erlangen. Dort herrschte schon in den Mittagsstunden in der Fußgängerzone und den Geschäften großer Betrieb, ohne dass es aber zu einem zu dichten Gedränge gekommen ist. Auch der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern war in der Fußgängerzone am Mittag gut einzuhalten. An einigen Geschäften bildeten sich kleine Warteschlangen. Auch am Schlossplatz und den Markständen herrschte reger Betrieb. "Die Leute kaufen ein, als gäbe es kein Morgen, die machen alles was noch geht", sagte eine Händlerin dem BR.